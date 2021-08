Lørdagens TV-sport, time for time

09.55: Motorsport, roadracing. Tredje trening for MotoGP-klassen før Østerrikes Grand Prix, fra RB Ring Spielberg. Kvalifisering Moto3 fra 12.35, fjerde trening MotoGP 13.30, kvalifisering MotoGP 14.10, kvalifisering Moto2 15.10. (Vsport 3)

10.00: Motorsport, rally. VM-runde 8 av 12, Rally Belgia (asfalt), andre dag. Oliver Solberg stiller i WRC2-klassen. Lederduoen Andreas Mikkelsen og Mads Østberg står over. Ny sending fra 15.00. (Eurosport N)

10.45: Sandvolleyball, EM i Wien, Østerrike. Semifinaler kvinner: Nederland – Latvia, deretter Spania – Polen 11.45. (Vsport +)

12.30: Golf, Cazoo Classic (1,25 mill. euro) på Europatouren for menn. Tredje spilledag fra London GC i Ash, Kent. Kristoffer Reitan slo seg helt vekk i går og får ikke spille i helgen. (Vsport Golf)

12.30: Tennis, utendørs-NM fra Frognerparken i Oslo. Finale kvinner: Astrid Wanja Brune Olsen møter Dorthea Abigel Faa-Hviding. (Eurosport 1)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 2. runde: Peterborough – Derby County. (Vsport 2)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, 1. runde: Manchester United – Leeds United fra Old Trafford. Får Ole Gunnar Solskjær en god start? (TV 2 Sport Premium)

13.32: Motorsport, formel E. Berlin ePrix for elbiler, første race. (MAX)

15.00: Tennis, utendørs-NM fra Frognerparken i Oslo. Finale menn: Herman Hagen Høyeraal mot Felix Benjamin Nordby. (Eurosport 1)

15.00: Sykling, etapperittet Ladies Tour of Norway på UCIs verdenstour for kvinner. 3. etappe (145 km – fjell): Drammen – Norefjell. Dette er lakmustesten i årets ritt. Den som vil vinne sammenlagt må henge med til toppen her. Gårsdagens etappevinner, nederlandske Riejanne Markus (Jumbo-Visma) leder i sammendraget sammen med Kristen Faulkner, USA. Men marginene er ørsmå, norske Susanne Andersen (DSM) ligger bare fire sekunder bak. (TV 2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 1. runde: VfB Stuttgart – Greuther Fürth fra Mercedes-Benz Arena. Håvard Nielsen og Greuther Fürth får en tøff start i toppligaen. (Vsport +)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 1. runde: Union Berlin – Bayer Leverkusen. (Vsport 1)

15.45: Fotball, Toppserien kvinner, 11. runde: Sandviken – Rosenborg fra Stemmemyren i Bergen. Avgjørende toppkamp, RBK ligger ett poeng bak serieleder Sandviken. (NRK 1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 2. runde: Hull City – Queens Park Rangers fra KCOM Stadium. (Vsport 2)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, 1. runde: Chelsea – Crystal Palace fra Stamford Bridge (TV 2 Sport Premium), Everton – Southampton fra Goodison Park (TV 2 Sport Premium 2), Leicester City – Wolverhampton W. fra King Power Stadium (TV 2 Sport 1), Watford – Aston Villa fra Vicarage Road. (TV 2 Sport 2)

16.00: Sykling, etapperittet Danmark Rundt på UCIs europatour. Femte og siste etappe (10,8 km): Individuell tempo i Frederiksberg. Det norske profflaget Uno-X deltar med sju ryttere, fire nordmenn og tre dansker. Remco Evenepoel fra Belgia kan langt på vei ha avgjort dette, han leder med halvannet minutt til landsmannen Tosh van der Sande. Rasmus Tiller (Uno-X) har vært beste nordmann hele veien, han ligger på en 8.-plass sammenlagt. (Eurosport N)

16.30: Sandvolleyball, EM i Wien, Østerrike. Bronsefinale kvinner. Finale kl. 17.00. (Vsport +)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 15. runde: Kristiansund – Stabæk fra Kristiansund Stadion. (Eurosport N)

18.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 1. etappe (7,1 km): Individuell tempo i Burgos, med Odd Christian Eiking (Intermarché) som norsk deltager. Primoz Roglic fra Slovenia har vunnet rittet de to siste årene og prøver igjen. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 1. runde: Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt fra Signal Iduna Park. Erling Braut Haaland scoret tre cupmål forrige helg og virker mer enn klar til å ta imot Frankfurt og deres nyervervelse Jens Petter Hauge, som nylig kom fra Milan. (Vsport 1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, 1. runde: Norwich City – Liverpool fra Carrow Road. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Motorsport, Indycar. Race fra Indianapolis Road Course. (Vsport 3)

19.30: Fotball, spansk La Liga, 1. runde: Mallorca – Real Betis. (TV 2 Sport Premium 2)

20.00: Sandvolleyball, EM i Wien, Østerrike. Kvartfinaler menn. Brouwer/Meeuwsen, Nederland – Ehlers/Pfretzschner, Tyskland. Deretter kl. 21.00: Anders Mol/Christian Sørum, Norge – Semenjov/Lesjukov, Russland. De norske OL-vinnerne jakter sitt fjerde EM-gull og må slå det russiske paret som de møtte to ganger i Tokyo. Russerne vant i innledende runde, men nordmennene tok revansj senere og det var viktigere. (Vsport +)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 15. runde: Sarpsborg 08 – Strømsgodset fra Sarpsborg Stadion. (TV Norge)

21.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen National Bank Open (hardcourt, 2,85 mill. dollar) for menn i Toronto, Canada. Første semifinale. Casper Ruud kunne ha spilt her, men måtte gi tapt for verdenstreer Stefanos Tsitsipas fra Hellas i gårsdagens kvartfinale. Ruud kan reise videre til Ohio, der neste turnering starter til uka. I denne semifinalen møter Tsitsipas amerikaneren Reilly Opelka. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk Championship, 2. runde: Swansea City – Sheffield Utd. fra Liberty Stadium. (Vsport 1)

21.00: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 1. runde: Ajax – NEC Nijmegen fra Johann Cruijff Stadion i Amsterdam. (Vsport 2)

21.03: Golf, Wyndham Championship (6,4 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Tredje spilledag fra Sedgefield Country Club i Greensboro, North Carolina. Kristoffer Ventura misset cuten med fire slag natt til lørdag og får ikke spille resten av helgen. Russell Henley (USA) leder turneringen med -14 etter to dager, fire slag foran tre spillere på delt andreplass. (Eurosport 1)

21.30: Motorsport, Nascar Xfinity Series fra Indianapolis. (Vsport 3)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 1. runde: Alavés – Real Madrid. (TV 2 Sport Premium)

22.05: Baseball, USAs Major League: Philadelphia Phillies – Cincinnati Reds. (Vsport +)

02.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen National Bank Open (hardcourt, 2,85 mill. dollar) for menn i Toronto, Canada. Andre semifinale: Daniil Medvedjev, Russland – John Isner, USA. (Eurosport N)