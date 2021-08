Fredagens TV-sport, time for time

09.55: Motorsport, roadracing. Første trening for MotoGP-klassen før Østerrikes Grand Prix, fra RB Ring Spielberg. Andre trening fra 14.10. (Vsport 3)

13.30: Golf, Cazoo Classic (1,25 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra London GC i Ash, Kent. Kristoffer Reitan er norsk deltager. Han fikk en bogey-tung start i går, men berget litt av dagen med tre birdies på de siste fem hullene og endte på to slag over par totalt. Det betyr at han må jobbe for å klare cuten når han slår ut på sin andre runde klokka 13.20 norsk tid. (Vsport Golf)

14.00: Sandvolleyball, EM i Wien, Østerrike. Kvartfinaler kvinner, rundekamper menn. Våre OL-mestere Anders Mol og Christian Sørum står med tre EM-gull på rad og vant sin puljefinale i går kveld. Som gruppevinnere får de walkover i denne runden. (Vsport +)

15.00: Tennis, utendørs-NM. Semifinale fra Frognerparken i Oslo. (Eurosport N)

15.30: Sykling, etapperittet Ladies Tour of Norway på UCIs verdenstour for kvinner. 2. etappe (145,2 km – kupert): Askim – Mysen. Rytterne skal på en rundtur gjennom det bakkete landskapet i Indre Østfold og skal blant annet gjennom tettstedene Skjønhaug, Spydeberg og Tomter før det blir målgang i Mysen. Store deler av verdenseliten er på plass, men vår ener Katrine Aalerud (Movistar) måtte trekke seg fordi hun var utslitt etter OL. Norge stiller imidlertid med et nasjonalt lag. Kristen Faulkner fra USA vant gårsdagens etappe, knapt foran den store norske overraskelsen Susanne Andersen (DSM). (TV 2)

15.53: Sykling, etapperittet Danmark Rundt på UCIs europatour. Fjerde etappe (188,4 km – småkupert): Holbæk – Kalundborg. Det norske profflaget Uno-X deltar med sju ryttere, fire nordmenn og tre dansker. Remco Evenepoel fra Belgia kom alene til mål på gårsdagens etappe og er ny sammenlagtleder. Beste norske var igjen Rasmus Tiller på 11.-plass, men et godt stykke bak. I sammendraget er han nummer ni, 3.33 bak belgieren. (Eurosport 1)

17.00: Tennis, utendørs-NM. Semifinale fra Frognerparken i Oslo. (Eurosport N)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 3. runde: FC St. Pauli – Hamburger SV fra Millerntor Stadion. Tett byderby i storbyen i nordvest. (Vsport 1)

19.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen National Bank Open (hardcourt, 2,85 mill. dollar) for menn i Toronto, Canada. Første kvartfinale. Casper Ruud er i toppslag og tok sin 14. strake seier da han i går eliminerte serberen Dusan Lajovic i strake sett. I denne kvartfinalen venter verdenstreer Stefanos Tsitsipas fra Hellas. (Eurosport N)

19.15: Fotball, dansk Superliga menn, 5. runde: Viborg FF – Randers FC fra Energi Viborg Arena. Nyopprykkede Viborg tar imot den noe overraskende serielederen Randers, som har den norske midtbanespilleren Lasse Berg Johnsen (21) på laget. Han har spilt 90 minutter i samtlige kamper hittil. (Vsport 2)

20.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen for menn i Toronto. Andre kvartfinale: Roberto Bautista Agut (Spania) – Reilly Opelka (USA). (Eurosport N)

20.00: Fotball, spansk 2. divisjon, 1. runde: SD Huesca – Eibar fra Estadio El Alcoraz. (TV 2 Sport 2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 1. runde: Borussia Mönchengladbach – Bayern München fra Borussia Park. Tøff start for Gladbach mot de regjerende mesterne. Bayern har ikke tapt på sine ni siste (!) åpningskamper i Bundesliga – og de har tatt tittelen til slutt i alle ni årene. Men det siste premieretapet kom mot nettopp Gladbach for ti år siden. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 1. runde: Valencia – Getafe fra Estadio de Mestalla. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 1. runde: Brentford – Arsenal fra Brentford Community Stadium. Den engelske toppligaen tjuvstarter med dette London-oppgjøret, der nyopprykkede Brentfords nye stadion blir den 59. arenaen der det spilles Premier League. Vår egen landslagsstopper Kristoffer Ajer har vært sparsomt matchet siden overgangen fra Celtic, men fikk 73 minutter da Brentford slo Valencia 2–1 i sin siste treningskamp sist lørdag. Det tyder på at han får spilletid i kveld. Arsenal kan på sin side ha fullt PL-fokus denne sesongen: For første gang på 26 år er de ikke kvalifisert til noen av europacupene. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Indycar. Trening fra Indianapolis, kvalifisering i ny sending fra 01.00. (Vsport 3)

21.03: Golf, Wyndham Championship (6,4 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Sedgefield Country Club i Greensboro, North Carolina. Kris Ventura er eneste norske deltager og får en tung jobb med å klare cuten i dag. En førsterunde ett slag over par holdt bare til en delt 130.-plass etter gårsdagen. Ventura slo ut på sin andre runde klokka 20.27 norsk tid. (Eurosport 1)

01.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen for menn i Toronto. Tredje kvartfinale: Daniil Medvedev (Russland) – Hubert Hurkacz (Polen). (Eurosport N)

03.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen for menn i Toronto. Fjerde kvartfinale: John Isner (USA) – Gael Monfils (Frankrike). (Eurosport N)