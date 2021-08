Torsdagens TV-sport, time for time

13.30: Golf, Cazoo Classic (1,25 mill. euro) på Europatouren for menn. Første spilledag fra London GC i Ash, Kent. Kristoffer Reitan er norsk deltager. Han startet allerede i første pulje på morgenen, klokka 08.30 norsk tid. (Vsport Golf)

15.30: Sykling, etapperittet Ladies Tour of Norway på UCIs verdenstour for kvinner. 1. etappe (141,5 km – kupert): Halden – Sarpsborg. Etappen går en runde i Indre Østfold før den ender opp i Sarpsborg sentrum. Store deler av verdenseliten er på plass, med den nederlandske OL-vinneren Annemiek van Vleuten fra Movistar i spissen. Med seg på laget har hun norske Katrine Aalerud. Norge stiller også med et nasjonalt lag. (TV 2)

15.53: Sykling, etapperittet Danmark Rundt på UCIs europatour. Tredje etappe (219,2 km – flat, småkupert mot slutten): Tønder – Vejle. Det norske profflaget Uno-X deltar med sju ryttere, fire nordmenn og tre dansker. Rasmus Tiller gjorde en sterk jobb på gårsdagens etappe, men ble slått til fjerdeplass i spurten. I sammendraget deler han sjetteplassen med et kobbel ryttere som ligger 16 sekunder bak ledende Dylan Groenewegen. (Eurosport 1)

17.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen National Bank Open (hardcourt – 2,85 mill. dollar) for menn i Toronto, Canada. Casper Ruud ble slått ut av double-turneringen i går, men i dag klokka 17 møter han serberen Dusan Lajovic til åttedelsfinale i single. Kampen går samtidig med oppgjøret Karen Khatsjanov – Stefanos Tsitsipas, som spilles på hovedbanen. (Eurosport N)

18.10: Baseball, USAs Major League: New York Mets – Washington Nationals fra Citi Field. (Vsport +)

20.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt). Presentasjon av lagene før første etappe starter i Burgos lørdag. (Eurosport 1, TV 2 Sport 1)

21.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen National Bank Open (hardcourt – 2,85 mill. dollar) for menn i Toronto, Canada. Aktuell singlekamp er argentineren Diego Schwartzman mot Roberto Bautista Agut fra Spania. (Eurosport N)

21.03: Golf, Wyndham Championship (6,4 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Sedgefield Country Club i Greensboro, North Carolina. Kris Ventura fra Rygge er eneste norske deltager. Han slår ut på sin første runde klokka 15.02 norsk tid, i en trio med Nelson Ledesma fra Argentina og amerikaneren Jacob Bergeron. (Eurosport 1)

21.30: Håndball. Direkte fra trekningen av gruppespillet i VM for kvinner 2021, som for første gang skal spilles i Spania i desember. En av de tre vertsbyene er «norske» Torrevieja, som ligger sør for Alicante på Costa Blanca ved Middelhavet. (Vsport 1)

22.10: Baseball, USAs Major League: Boston Red Sox – Tampa Bay Rays fra Fenway Park. (Vsport +)