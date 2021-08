Håndballjentene møter Romania og to asiatiske lag i VM

Det ble klart etter torsdagens trekning i Castelló, som er en av fire spanske vertsbyer for mesterskapet mellom 2. og 19. desember.

Norge var toppseedet og havnet i gruppe C. Thorir Hergeirssons lag er VM-kvalifisert i form av å være regjerende europamester.

Hele 32 lag skal være med i årets VM. Så mange deltakere har det aldri før vært i et kvinnemesterskap i håndball. Det innledende gruppespillet vil bestå av åtte grupper med fire lag.

Europa stiller med 18 nasjoner og utgjør dermed over 50 prosent av startfeltet. Slovakia og Polen fikk sist helg kontinentets to siste plasser via såkalte frikort.

På grunn av koronapandemien gjenstår det fortsatt å få elleve lag klare for mesterskapet. Ulike kvalifiseringsturneringer rundt om i verden vil avgjøre utfallet innen midten av oktober.

I kvinnehåndball har Norge vunnet VM tre ganger (1999, 2011 og 2015). Det norske laget endte bare på fjerdeplass i 2019. Nylig tok håndballjentene bronse i Tokyo-OL.

Slik ble VM-gruppene trukket:

Gruppe A: Frankrike, Montenegro, Angola, Slovenia

Gruppe B: Russlands håndballforbund, Serbia, Kamerun, Polen

Gruppe C: Norge, Romania, Asia 3, Asia 4

Gruppe D: Nederland, Sverige, NAC, Asia 5

Gruppe E: Tyskland, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia

Gruppe F: Danmark, Asia 1, Tunisia, Kongo-Brazzaville

Gruppe G: Kroatia, Asia 2, SCA 1, SCA 3

Gruppe H: Spania, Østerrike, SAC 2, Asia 6.

NAC = Nord-Amerika og Karibia

SAC = Sør- og Mellom-Amerika

Asia stiller med seks lag i VM.

