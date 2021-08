Casper Ruud videre i Toronto

Dermed er den 22 år gamle nordmannen klar for åttedelsfinalen i storturneringen. Kampen ble utsatt på grunn av kraftig regn på stillingen 5-2 i første sett. Da kampen startet igjen, avgjorde Ruud settet på egen serve.

Casper Ruud kom til Canada med tre strake seirer på ATP-touren. Han vant i Båstad, Gstaad og Kitzbühel. Alle de tre turneringene gikk på grus.

Denne gangen er det hardcourt det handler om. 32 år gamle Cilic er ranket som nummer 38 på siste ATP-ranking, mens Ruud er nummer 12. Den 22 år gamle nordmannen er seedet som nummer seks i turneringen.

De to har møttes én gang tidligere. Det var i Masters 1000-turneringen i Roma i fjor, der Ruud vant 6-2, 7-6.

Det var ingen hvemsomhelst Ruud møtte til duell i Toronto. Cilic vant Grand Slam-turneringen US Open i 2014, og han har spilt finaler både i Wimbledon og Australian Open, den siste i 2018.

I den 3. runden i Toronto møter Ruud vinneren av kampen mellom hjemmehåpet Felix Auger-Aliassime, som er rangert som nummer 16 i verden, og Dusan Lajovic fra Serbia, rangert som nummer 44. Den kampen spilles onsdag.

Ruud slo Lajovic i kvartfinalen da han vant ATP-turneringen i Buenos Aires i fjor.

Neste turnering for Ruud før US Open blir Masters 1000-turneringen i Cincinnati, som starter mandag. Årets siste Grand Slam-turnering starter i New York 30. august.

(©NTB)