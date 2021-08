Svak sisterunde av Hovland i Memphis

Nordmannen gikk sisterunden ett slag over par. Hovland noterte seg for birdie på både hull en, to og tre, før det ble bogey på hull fire. Deretter fulgte han opp med en par på hull fem og birdie på hull seks, før det begynte å gå ordentlig i nedoverbakke.

Det ble bogey på hull sju og åtte, dobbeltbogey på hull elleve, etter å ha havnet i vannet, og bogey på hull 12. Han avsluttet med par på hull 13, 14 og 15, bogey på hull 16, samt par på hull 17 og 18.

Totalt endte han turneringen to slag under par, noe som ga 36.-plass.

Italienske Abraham Ancer tok seieren i turneringen etter at amerikanske Harris English kollapset med en runde tre slag over par. Italieneren gikk to slag under og endte 16 slag under par totalt.

Tre spillere endte på 16 slag under par og Ancer sikret seieren i omspill mot Sam Burns og Hideki Matsuyama, som delte andreplassen.

