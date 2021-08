Vanvittig målfest i Molde – serielederne vant 5-4 etter Ohi-hat trick

Det ble en målfest av de sjeldne da kampen eksploderte etter snaut elleve minutter. Ohi Omoijuanfo ga Molde oppskriftsmessig ledelsen, men så stoppet målene aldri å komme de neste snaue 20 minuttene.

Niklas Sandberg utlignet ett minutt og 51 sekunder etter åpningsmålet, før Ohi scoret igjen ett minutt og 29 sekunder etter Sandbergs utligning. Tre minutter og 23 sekunder senere stanget Ibrahima Wadji inn 2-2.

Nesten ti minutter tok det før neste mål, da Alexander Stølås knuste inn en overraskende 3-2-ledelse for Haugesund, men heller ikke dette målet kom alene. 79 sekunder senere satt nemlig 3-3 fra Eirik Hestad.

Ohi ordnet hat trick like etter pause, før Magnus Wolff Eikrem sørget for 5-3 på frispark etter 59 minutter. Alioune «Badou» Ndour sørget for ny spenning med sin 4-5-scoring like før slutt, men Molde seiret til slutt.

Molde spiller returkampen mot Trabzonspor i 3. kvalifiseringsrunde til conferenceligaen torsdag. Første oppgjør endte som 1. omgang mot Haugesund, med 3-3.

Heseblesende

– Det er en veldig åpen kamp, så det er sikkert gøy for dem som sitter og ser på, oppsummerte Omoijuanfo til Discovery i pausen.

Eliteseriens toppscorer hadde rett, for 1. omgang var en av de mer underholde omgangene man har vært vitne til i Norge.

Omoijuanfos to mål servert av Magnus Wolff Eikrem på fire minutter og Sandbergs utligning mellom dem var alle fine mål, men scoringene til Wadji og Stølås som ga Haugesund ledelsen var enda penere.

Haugesund vartet opp med et herlig effektiv og kjapt angrep da Wadji utlignet til 2-2 etter 18 minutter. En nydelig crosspasning ble plukket opp av Thore Pedersen på høyrekanten og backen forserte framover før han slo et nydelig innlegg til Wadji som stupheadet inn 2-2.

Målet til Stølås ti minutter senere, hans første for Haugesund på 819 dager, var enda penere. Venstrebacken fikk ballen på halvspretten ved hjørnet av 16-meteren og klinket til. Ballen gikk som et prosjektil opp i krysstanga og inn.

Molde hadde ingen planer om å la det være omgangens siste mål og brukte bare et drøyt minutt på å utligne da de rett fra avspark spilte seg inn i Haugesunds boks, der Hestad kunne prikke inn 3-3.

Ohi sikret hat trick

Med seks mål etter en halvtime ble det ikke flere mål det siste kvarteret, men Eirik Ulland Andersen burde gitt Molde ledelsen like før hvilen.

Kantspilleren kom helt alene med keeper, men for en gangs skyld skulle målvakten gå seirende ut av en duell. Egil Selvik fikk avverget og sikret uavgjort til pause.

Siste ord var selvfølgelig ikke kamp med en hel omgang igjen. Ohi trengte bare snaut tre minutter av omgangen på å sende Molde i ledelsen og sikre sitt hat trick.

Nok en gang spilte Molde seg lekkert fram og Ohi kunne tuppe inn 4-3-ledelse etter et flott overhopp av Hestad. I motsetning til de to første målene til Ohi var det Erling Knudtzon og ikke Magnus Wolff Eikrem som sto for assisten.

Wolff Eikrem kunne istedenfor sørge for 5-3 elleve minutter senere. Midtbanespilleren fikk frispark i farlig posisjon og curlet ballen i mål via hansken til Selvik.

Kampen roet seg for alvor etter scoringen til Wolff Eikrem, men i det 83 minutt satte «Badou» fyr på matchen igjen. Med drøyt ti minutter igjen var det nok av tid til flere mål.

