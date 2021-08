OL-vinner Ingebrigtsen møtt med jubel: Her får han gullkysset

– Jeg gleder meg til å komme hjem, men jeg synes det er gøy å se at folk møter opp for å feire at jeg kommer hjem, sa Jakob Ingebrigtsen etter at han hadde landet.

Ved 19.30-tiden var 20-åringen tilbake i Sandnes etter et OL-eventyr som endte på best mulige måte. På flyplassen i Stavanger ventet mange som ville hylle den ferske olympiske mesteren.

[ Norge best i Norden – USA og Kina knivet om toppen på lekenes siste dag ]

Fremst i rekken av gratulanter sto forloveden Elisabeth Asserson og mamma Tone Ingebrigtsen. Storebror Henrik Ingebrigtsen hadde kledd på seg en gulljakke.

– Det er ikke hver dag en fra Sandnes tar OL-gull, sa eldstebror om de mange som hadde møtt opp på flyplassen.

Da gullhelten kom kastet han munnbindet for å gi forloveden et kyss, før storebror fikk en klem og gullmedaljen ble funnet fram.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak overrakte en blomsterbukett fra kommunen.

(©NTB)