Der Hovland fredag startet brennhett med tre birdier på de første fire hullene, ble det ti strake par før han på det ellevte hullet noterte seg for lørdagens første birdie.

Deretter fulgte to strake par igjen, før det ble lørdagens første bogey på hull 14. Han bokførte også en bogey på hull 14 på torsdagen, så det var tydelig at det ikke var et favoritthull for Hovland.

Han slo likevel umiddelbart tilbake med en birdie på hull 15. Han avsluttet med tre strake par.

Totalt ett slag under par lørdag og tre slag under par totalt gjør likevel at han ikke klarer å avansere noe særlig oppover på listene. Nordmannen ligger på delt 39.-plass etter tre av fire runder.

– Jeg var litt for mye ut av posisjon. Det ble litt mange litt kjedelige og enkle par. Jeg klarte ikke skape de største birdiemulighetene. Da er det vanskelig å gå noe lavere enn -1, men på søndag er det ingenting å tape, så da er det bare å kjøre på, sa Hovland etter runden.

Amerikanske Harris English gikk tredjerunden fem slag under par og leder før siste dag, totalt 18 slag under par. Så følger landsmannen Bryson DeChambeau og australske Cameron Smith, begge 16 slag under par.

Xander Schauffele, som vant OL-gull i Tokyo, har skuffet enormt og ligger femte sist etter tre dager. Amerikaneren er to slag over par før den siste dagen.

