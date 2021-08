Marca: Manchester City favoritter til å signere Messi

Da de fleste forventet at Messi kom til å signere med Barcelona og forlenge med klubben han har spilt for i 17 år, slapp Marca torsdag kveld bomben om at Messis tid i Barcelona mest sannsynlig er over.

Senere på kvelden bekreftet Barcelona på sitt nettsted at det ikke var mulig å få til en forlengelse som er innenfor La Ligas økonomikrav.

Det åpner for at Messi kan ende opp i en annen storklubb. Nå melder Marca at det er Manchester City, ikke Paris Saint-Germain, som ligger best an til å skaffe seg Messi.

Marca viser til at L'Equipe melder at PSG har et underskudd på over 200 millioner euro, tilsvarende over to milliarder kroner. Det gjør at de nå må selge unna spillere.

Høyst sannsynlig kan ikke den franske klubben lønne Messi, Neymar og Kylian Mbappé samtidig.

Dermed kan det bli en gjenforening mellom Messi og Pep Guardiola i Manchester City. De lyseblå signerte Jack Grealish torsdag kveld og jakter også Harry Kane. Nå kan klubben heller prioritere å signere Messi, melder Marca.