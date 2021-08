Johaug treer i Sandnes – seier til Tiril Udnes Weng

Som i fjor ble det bare tredjeplass på Johaug på 10-kilometeren i Sandnes. Den gang gikk den med intervallstart, og fredag ble hun igjen slått av Tiril Udnes Weng.

Johaug ble distansert opp den siste lille motbakken før oppløpet. Hun hadde 2,2 sekunder opp til vinnertiden. Heidi Weng ble toer, slått med tre tidels sekund i spurten.

– Dette kom ikke av seg selv, det kostet. Førsterunden var behagelig, men med en gang Johaug kom opp … Fy søren så fort hun går. Jeg lå på limiten hele veien. Heldigvis har jeg et gir. Spurt er det eneste jeg kan slå henne på, sa Udnes Weng til NRK om duellen med Johaug.

Annerledes

Etterpå understrekte Johaug at hun ikke var frustrert over at et seiersrykk aldri kom.

– Nei, det var opp til meg selv. Jeg prøvde å gå et jevnt løp og ikke brenne av alt i starten. Alt i alt gjorde jeg det bra. Jeg gikk her med en annen kropp enn i fjor, og det viser at jeg har utviklet meg litt og tatt et lite steg, sa hun.

Tidlig i løpet var det russeren Tatjana Sorina som lå i front. Det ga Johaug god drahjelp, men etter hvert tok hun selv kommandoen. Initiativet skulle ikke holde hele veien inn.

Senere forsvant Sorina ut av løpet etter et fall like før et utforparti. Hun knakk staven og tok seg til skulderen etter uhellet.

Vant også prologen

Johaug stilte til start med et godt utgangspunkt, men gikk ikke først ut. Det gjorde Tiril Udnes Weng to sekunder foran tvillingsøster Lotta. Det skilte ni sekunder ned til Johaug på 9.-plass etter prologen tidligere på kvelden.

Ytterligere seks sekunder bak startet Helene Marie Fossesholm. 20-åringen fra Vestfossen greide ikke å melde seg på i kampen om de fremste plasseringene.

Fredag var Johaug som ventet helt suveren på 7,5-kilometeren i skøyting i Lysebotn opp. Det var hennes sjette seier i rulleskirennet.

