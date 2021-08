Hovland skjøt fart etter solid runde

Det var en helt annen Hovland som møtte til 2. runde i Memphis. Der han torsdag ikke noterte én eneste birdie, satt de langt lettere dagen etter. To ganger kom det tre på rappen.

Nordmannen fikk et surt tilbakeslag på det femte hullet. Der ble det trøbbel og en dobbeltbogey (to slag over par).

Hovland gikk dagen fem slag under par. Det sendte han opp fra en delt 63.- til 38.-plass på sammenlagtlista. I alt er 23-åringen to slag under par etter halvspilt turnering.

Det skiller elleve slag opp til Harris English i ledelsen. Amerikaneren har et forsprang på to slag til Abraham Ancer fra Mexico.

Nylig ble Hovland nummer 14 i OL-golfen etter en skarp sisterunde.

