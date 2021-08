Skylder på dommeren etter nytt semifinaletap: – Ikke vits i å drive den sporten her hvis det ikke skal dømmes fair

Dermed ble det ikke noen revansj for 37-38-nederlaget mot Russland i OL i 2016.

Mørk scoret ti ganger, men det var ikke nok. Russerne holdt på ballen det siste minuttet av kampen og skrek av glede etter triumfen. Spillerne havnet i en haug ute på banen mens de norske jentene trøstet hverandre.

– Jeg synes det er rart at de fikk holde på så lenge i det siste angrepet, med reglene vi har for passivt spill i 2021. Det var merkelig dømming på slutten, men vi skulle aldri ha satt oss selv i den situasjonen, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Discovery.

– Vi kunne avgjort kampen selv, vi hadde nok sjanser til det, men vi ble i perioder litt ukritiske og brant gode sjanser. Ellers var det en god kamp, sa han.

Hard kritikk

Nora Mørk var også svært kritisk til dømmingen.

– Russland får spille angrep i to minutter hele tiden. Det er ikke vits i å drive den sporten her hvis det ikke skal dømmes fair, sa hun til Discovery og la til at hun følte at Norge måtte vært ti mål bedre enn russerne for å vinne.

– Jeg lurer på hvordan det er mulig å komme på et så lavt nivå, sa hun om dømmingen.

Henny Ella Reistad var helt knust i intervjusonen. – Jeg er først og fremst skuffet over egen prestasjon, sa hun.

ROC-keeper Anna Sedoykina ble den store spilleren i Yoyogi-hallen etter sitt innhopp. De russiske tittelforsvarerne møter Frankrike i finalen, akkurat som for fem år siden.

Kjempetrøbbel

Norge lå under 11-14 etter en halvtime, og det var mye å gå på spillemessig. Det startet bra til 13-14, men russerne var som ventet meget gode. Det sto 21-16 etter vel 40 minutter.

Norge hadde kjempetrøbbel i begge ender av banen en periode og sto uten svar i mange situasjoner. Dermed gikk toget også fra den norske gulldrømmen selv om Norge spurtet sterkt og reduserte til 26-27 halvannet minutt før slutt. Utligningen kom aldri.

En utvisning på Veronica Kristiansen halvminutter før slutt hjalp ikke.

Katrine Lunde og Marit Malm Frafjord kunne tatt sin tredje OL-tittel i Tokyo, men det skjer ikke. De er trolig ikke aktuelle for Paris-lekene i 2024.

Fart

Førsteomgangen var den mest underholdende i turneringen så langt, men Norge bommet mye (ti av 21 skudd) og hadde ganske mange tekniske feil. Keeperveteranen Lunde (41) spilte meget solid. Likevel ledet russerne 14-11 ved pause.

ROCs målvaktbytte på 7-8 slo veldig godt ut. Sedoykina reddet fem av ni skudd i løpet av elleve minutter.

Norge hadde 11-10, men sprakk de siste minuttene inn mot halvtid. Landslagssjef Thorir Hergeirsson freste i en timeout.

– Vi må gjøre det vi er blitt enige om, sa han.

Rett ut

ROC mistet en meget sentral spiller allerede etter vel 13 minutter. Anna Sen plantet venstrehånden i ansiktet på Mørk i en hard takling. De franske dommerne brukte bare noen sekunder foran TV-skjermen før de ga Sen et direkte rødt kort. Avgjørelsen ga seg selv.

I andreomgangen ble Lunde skutt i senk og truffet av en hard ball i ansiktet, men hun kom seg opp etter et lite minutt på gulvet.

Norge spiller om bronsen mot Sverige søndag. Kampen har avkast 04.00 norsk tid. Det kan gi den 29. norske medaljen siden gjennombruddet i 1986.

– Jobben min nå blir å samle gjengen til å avslutte OL på en god måte, sa Hergeirsson.

Norge reiste seg i 2016 etter smellen i semifinalen. Da ble Nederland overkjørt i bronsekampen.

Kampfakta:

De olympiske sommerleker i Tokyo, Japan fredag, håndball kvinner, semifinale:

Norge – ROC 26-27 (11-14)

Yoyogi nasjonalstadion, ingen tilskuere

Norge: Silje Solberg, Katrine Lunde – Henny Ella Reistad 2, Veronica Kristiansen 3, Marit Malm Frafjord 1, Stine Skogrand 4, Nora Mørk 10, Stine Bredal Oftedal 2, Kari Brattset Dale 1, Marit Røsberg Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen 3, Kristine Breistøl, Marta Tomac.

Toppscorer ROC: Anna Vjakhireva 9.

Dommere: Charlotte Bonaventura og Julie Bonaventura, Frankrike.

Utvisninger: Norge 3 x 2 min., ROC 4 x 2 min. og ett rødt kort (Anna Sen).

Norge møter Sverige i bronsekamp søndag.