Gjert-show i deltakerlandsbyen – spøkte om «grilldressmafiaen»

Han er lei av å være i en boble der folk går rundt i idrettstøy døgnet rundt. Han kaller seg selv og guttene for atypiske idrettsutøvere.

Gjert Ingebrigtsen var i praktslag dagen før 1500-meterfinalen i OL med sønnen Jakob på startstrek.

– Vi går på trening, og når vi ikke er på trening er vi vanlige folk som har vanlige interesser. Når vi blir ubegrenset utsatt for grilldressmafiaen i ukevis, så er det slitsomt, gliste trenerpappaen.

Han la til at han måtte være litt forsiktig på dette stadiet av argumentasjonen:

– Jeg skal være forsiktig, du kan lett få assosiasjoner til en viss campingplass om sommeren. Vi prøver å være så normale som vi kan. Det gir oss overskudd når vi trenger det. Her går det folk rundt i idrettstøy i 24 timer i døgnet. De dusjer og sover i dem. Vi er raskt ute av idrettstøyet når vi er ferdigtrent, sa han.

– Hvordan klarer dere å holde dere unna?

– Vi lukker dører og vinduer

Kaos

Han la til at det er det samme når de er på treningsarenaen. Han sa at han savner familien. Normalt er det en stor delegasjon fra Team Ingebrigtsen som reiser sammen.

– Vi pleier å møtes etter løpene og snakke om andre ting. Her er det et kaos av folk som siger rundt i grilldresser. Det sitter tusenvis av mennesker der på treningsarenaen som ikke gjør annet enn å sosialisere seg. Det er ikke andre arenaer å ta det ut på. Det blir et boblepreg over det. Du blir helt avskåret fra det virkelige liv. Så ja, vi savner dem, sa han om familien.

Innesluttet

Det blir heller ikke mye prat mellom ham og Jakob. Sønnen er ikke interessert i å prate for mye taktikk med faren sin.

– I noen dager blir han relativt innesluttet, fordi han forbereder seg på sin måte på det som skal komme. Du får ikke mye ut av ham. Han setter seg ikke ned og legger ut i det vide og brede, om at han føler seg slik og slik. Han er ferdig med det som er skjedd, og så ligger han og forbereder seg til det neste. Han sitter ikke og dveler ved det som har vært.

Gjert fortalte at Jakob har vært i bobla i dagevis.

Få ord

– Vi møtes og spiser, og vi møtes til trening. Om vi hadde tatt med alle ordene som blir vekslet mellom oss de neste 24 timene, så er det færre ord enn en liten artikkel i en avis. Det er ikke mange setninger. Vi kjenner hverandre så godt gjennom så mange år at vi ikke trenger å snakke så mye. Men vi er litt sammen. Jeg prøver å holde meg litt borte, for ikke å lage hull på den bobla.

Gjert sier at han har forsøkt å nå inn til sønnen, men sier at det er vanskelig.

– Jeg har forsøkt å pirke i overflata på bobla, men har fått smekk på fingrene et par ganger.

Pressekonferansen som varte i pene 33 minutter fikk en solid slutt. Etter å ha forsøkt å unngå altfor masse finaleprat og spådommer om hvordan det vil gå, smalt det:

– Jeg tror han vinner! smilte Gjert.

