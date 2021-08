Estlender spurtslo Kristoff i Arctic Race: – Kanskje gikk jeg for tidlig

Laas kom seg akkurat foran Kristoff over målstreken i finske Kilpisjärvi etter 177,6 kilometer på sykkelsetet. Nederland-stjernen Danny van Poppel ble treer.

– Dette var skuffende. Jeg kom på et bra hjul, men dessverre var det en Bora-mann (Laas) som kom på slutten der. Kanskje gikk jeg for tidlig, men jeg følte at jeg hadde kontroll. Jeg har slitt med høyhastighetsspurter i år, sa Kristoff til TV 2.

– Jeg håpet jeg skulle ta det, men jeg visste på forhånd at det kunne bli vanskelig etter å ha studert løypeprofilen, la han til.

Kristoff sykler Arctic Race for Norge, ikke klubblaget UAE. Med andreplassen tok han over teten i sammendraget. Der er han foran Uno-X-rytter Markus Hoelgaard. De står med lik tid etter to av fire etapper.

Også i kampen om den grønne spurttrøya ligger Kristoff best an med 24 poeng mot Hoelgaards 15.

Nest best av de norske rytterne fredag ble Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Veteranen la seg inn på en 9.-plass, mens Tord Gudmestad (Coop) ble nummer 11.

Fredagens etappe startet i Nordkjosbotn og gikk videre til Storfjord, mens avslutningen var i Kilpisjärvi i Finland. Siste rest av dagens brudd ble kjørt inn med litt over to kilometer igjen.

