Daffinrud ligger sist etter svak start på OL-golfen

Daffinrud startet nesten senest av samtlige utøvere på den første dagen av OL-golfen for kvinner. Hun fikk en svært dårlig åpning med fire bogeyer på de fire første hullene, før hun fikk rettet opp inntrykket med birdie på begge de to påfølgende hullene.

På hull sju og åtte ble det to nye bogeyer, før Daffinrud fikk en sur dobbeltbogey på det niende hullet. De siste ni hullene åpnet ikke noe særlig bedre, der det ble nok en bogey.

Det gjør at Daffinrud ligger på sisteplass, ett slag bak Hongkongs første golfer på LPGA-touren, Tiffany Chan. Chan gjorde seg akkurat ferdig med sin runde like før Daffinrud fikk bogey på hull ti og gikk ned til en ensom sisteplass.

Svenske Madelene Sagström leder. Hun er fem slag under par etter sine 14 første hull. Verdensener Nelly Korda er hakk i hæl, fire slag under par. Amerikaneren er derimot ferdigspilt for dagen.

Daffinrud er Norges eneste deltaker i golf for kvinner i Tokyo, etter at Marianne Skarpnord trakk seg like før avreise.

