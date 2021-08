Stolt pappa Ruud tror sønnen kan slå seg inn blant topp 10 i høst

Selv om favorittunderlaget grus nå byttes ut med hardcourt, har pappa Ruud tro på at sønnen kan fortsette den gode formen. Casper Ruud tok lørdag sin tredje ATP-tittel på tre uker.

Det har ingen klart siden verdensstjernen Andy Murray gjorde det i 2011.

– Det var rått, altså, sa Christian Ruud til NTB kort tid etter sønnens finaleseier mot Pedro Martinez i Kitzbühel.

Han var selv Norges best rangerte spiller, men på et helt annet nivå enn det sønnen får til.

– Han har hatt tre utrolige uker og vunnet tre turneringer på rad. Det at han klarer å holde spillet oppe fra uke til uke og vinne, det er historisk. Det er bare å lure på hva han er laget av, sier Ruud.

– At han klinker til og vinner tre på rad …

Kan bite fra seg

Team Ruud valgte å droppe OL-spill for å satse på siste rest av grussesongen. Det betalte seg med seirer i Båstad, Gstaad og Kitzbühel.

Nå skal tenniseliten over på hardcourt, med en Ruud som kommer til å klatre til en 12.-plass på verdensrankingen. Pappa Ruud øyner topp 10.

– Det er håp om det. Jeg tror at spillet til Casper fungerer på hardcourt også. Den serven og forehanden hans skader folk der også. Det har vært litt av målet vårt i år.

Det er blitt få kamper på hardcourt for Ruud denne sesongen, så Team Ruud forventer ikke at han skal herje fra start på underlaget. Første turnering blir i Toronto om litt over en uke. Deretter venter spill i Cincinnati.

Begge turneringene er på Masters-nivå. I tennis er det bare sesongens fire Grand Slam-konkurranser som har høyere status.

Angrer ikke på OL-valg

Ingen i Team Ruud angrer på beslutningen om å droppe OL.

– Man kunne ikke fått noe mer uttelling enn dette. OL er OL, så han skulle gjerne ha hatt en medalje der, men vi følte at oddsen der var litt for dårlig, sier Christian Ruud og fortsetter:

– Drømmen hans er selvfølgelig å ta medalje i OL, og i Paris neste gang går det jo på grus. Hvis han fortsetter i denne formen, kan det skje.

Etter lørdagens titteltriumf er Ruud akkurat innenfor de åtte beste på årets rangering. Holder han seg der også utover høsten, får han stille i ATP-tourfinalen i Torino i Italia i november.

– Fortsatt er det noen måneder igjen, så jeg er ikke helt kvalifisert ennå. Men det blir nok litt feiring både i dag og i morgen. Jeg skal prøve å nyte dette så godt jeg kan, for nå kan man endelig puste ut og vite at det blir noen dager med hvile, sa Casper Ruud til NTB sent lørdag kveld.

