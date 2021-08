Mol/Sørum videre til kvartfinale i OL

Nordmennene vant med settsifrene 21-17, 21-19.

Igjen, for fjerde kamp på rad, spilte de norske sandvolleyballessene kveldens siste kamp på hovedarenaen i Tokyo. Nederlenderne som Mol og Sørum møtte sist for to år siden, og vant, ble nok en gang nedkjempet.

De norske favorittene kom godt i gang i de 28 gradene i Tokyo, tok føringen og var oppe i 10-6 etter mye godt spill. Samtidig gjorde de nederlandske spillerne flere feil i egen serve. Nederlenderne jublet høyere for hvert poeng, men Mol og Sørum vant flere av dem.

Jevnt andresett

Mol og Sørum beholdt sin luke gjennom resten av settet. Mol mottok de fleste nederlandske servene og kunne med det smashe inn flere poeng etter fine opplegg fra Sørum. Det første settet ble vunnet 21-17.

I sett to fortsatte Mol og Sørum å vise den klassen de har hatt i flere år og gikk opp i 4-1-ledelse. Brouwer og Meeuwsen luket bort noen av feilene, og settet jevnet seg ut med Mol og Sørum i knapp ledelse helt fram til Mol dro fram en hoppserve til 15-13. Derfra og ut maktet Brouwer og Meeuwsen aldri å utligne stillingen.

Til slutt kunne Mol og Sørum hente settet hjem og juble for avansement.

Trolig Russland

Mol/Sørum vant to av sine tre gruppekamper OL. Tapet kom mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov i puljefinalen. De venter igjen i kvartfinalen om russerne gjør jobben.

Den russiske duoen spiller sin åttedelsfinale mot fetterne Marco og Esteban Grimalt fra Chile klokken 7 mandag norsk tid.

Mol og Sørum har vært i verdenstoppen i sandvolleyball i flere år. I løpet av tre år har de vunnet 16 turneringer. I Tokyo må de dermed leve med et favorittstempel.

Kvartfinalene i Tokyo spilles onsdag. Dagen etter er det semifinaler, mens medaljekampene spilles lørdag.

