Lørdagens TV-sport, time for time

06.00: Sommer-OL, golf menn. Slutten av tredje spilledag fra Kasumigaseki Country Club. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen. (Eurosport 1)

06.00: Sommer-OL, skyting. Rifle helmatch, kvalifisering kvinner med Jeanette Hegg Duestad og Jenny Stene. (Eurosport N)

07.15: Sommer-OL, håndball kvinner. Fjerde runde, gruppe B: Russland – Frankrike fra Yoyogi National Gymnasium. Knallhard kamp om kvartfinaleplass, begge ligger à poeng med Brasil og må vinne denne. (TV Norge)

08.00: Sommer-OL, tennis. Bronsefinale for menn. Novak Djokovic (Serbia) mot Pablo Carreno-Busta (Spania). (Eurosport N)

09.00: Sommer-OL, skyting. Finale rifle helmatch kvinner (Jeanette Hegg Duestad, Jenny Stene?). (TV Norge)

09.15: Sommer-OL, håndball kvinner. Fjerde runde, gruppe B: Brasil – Sverige fra Yoyogi National Gymnasium. Sverige leder gruppa to poeng foran Brasil, som slåss med flere lag om kvartfinaleplass. (Eurosport N)

09.30: Sommer-OL, tennis. Bronsefinale for kvinner. Elena Rybakina (Kasakhstan) mot Elina Svitolina (Ukraina). (Eurosport 1)

10.00: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamper. (TV Norge)

10.35: Motorsport, formel 3. Første race i Ungarns Grand Prix, andre race 17.45. (Vsport 1)

11.00: Sommer-OL, tennis. Finale for kvinner. Belinda Bencic (Sveits) møter Marketa Vondrousova (Tsjekkia). (Eurosport 1)

12.00: Sommer-OL, friidrett. Kvalifisering lengde menn 12.10, semifinaler 100 m kvinner 12.15, 1. runde 100 m menn 12.45, semifinaler 800 m kvinner 13.50 med Hedda Hynne. Finaler: Diskos menn 13.15. Ola Stunes Isene kvalifiserte seg i siste kast fredag og kom med blant de 12 i finalen. 4 x 400 m blandet lag 14.35, 100 m kvinner 14.50. (TV Norge)

12.00: Motorsport, formel 1. Tredje trening før Ungarns Grand Prix søndag. Kvalifisering Porsche Supercup fra 14.00, kvalifisering F1 fra 15.00, race i W-serien fra 16.20. (Vsport 1)

12.30: Sommer-OL, håndball kvinner. Fjerde runde, gruppe B: Ungarn – Spania. Ungarn er jumbo med tre tap, Spania toer med to seire. (Eurosport N)

13.00: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamper. (Eurosport 1)

14.30: Fotball, skotsk Premier League, 1. runde: Rangers – Livingston fra Ibrox Park i Glasgow. (Vsport 2)

14.30: Sommer-OL, håndball kvinner. Fjerde runde, gruppe A: Norge – Nederland fra Yoyogi National Gymnasium. Tøff kamp og gruppefinale for de norske jentene. Dette er de to lagene med full poengpott hittil. (TV Norge)

15.30: Golf, World Invitational (1,175 mill. dollar), LPGA-turnering og europatour for kvinner. Tredje spilledag i Ballymena, Nord-Irland. (Vsport Golf)

16.00: Fotball, dansk Superliga menn, 3. runde: Viborg FF – FC Midtjylland fra Energi Viborg Arena. (Vsport +)

16.00: Fotball, privatkamp: Brentford – West Ham United med Kristoffer Ajer for hjemmelaget? (Vsport 3)

17.00: Sjakk, Champions Chess Tour. Første dag, med Magnus Carlsen. (TV 2 Sport 2)

18.45: Motorsport, speedway. Polens Grand Prix, andre race. (Vsport 3)

20.00: Golf, US Seniors Open for kvinnelige veteraner, tredje dag. (Vsport Golf)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 2. runde: Fortuna Düsseldorf – Werder Bremen fra Merkur Spiel-Arena. (Vsport 1)

21.00: Fotball, skotsk Premier League, 1. runde: Hearts – Celtic fra Tynecastle Stadium i Edinburgh. (Vsport 2)

00.30: Sommer-OL, golf. Fjerde og siste runde fra Kasumigaseki Country Club. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen. (Eurosport 1)

02.00: Sommer-OL, friidrett. Kvalifisering slegge kvinner, gruppe A 02.10, gruppe B 03.40, 1. runde 3000 m hinder kvinner 02.40, kvalifisering lengde kvinner 02.50, 1. runde 400 m menn 03.45. Finale: Kule kvinner. 03.35. (TV Norge)

02.00: Sommer-OL, sandvolleyball. Åttedelsfinaler kvinner og menn. (Eurosport N)

04.00: Sommer-OL, svømming. Finaler: 50 m fri menn 03.30, 50 m fri kvinner 03.37, 1500 m fri menn 03.44. Henrik Christiansen ble slått ut i forsøksheatet fredag og et skuffende OL er over for hans del. 4 x 100 m fri kvinner 04.15 og 4 x 100 m medley menn 04.36. (TV Norge)