Fredagens TV-sport, time for time

05.00: Sommer-OL, tennis. Bronsekamp double menn. (Eurosport N)

06.00: Sommer-OL, golf menn. Slutten av andre spilledag fra Kasumigaseki Country Club. Viktor Hovland startet sin runde klokka 01.14, Kristian Krogh Johannessen slo ut klokka 04.09. (Eurosport 1)

07.15: Sommer-OL, håndball menn. Fjerde runde, gruppe A: Frankrike – Spania fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Foreløpig gruppefinale, begge har vunnet sine tre kamper til nå og topper tabellen. (TV Norge)

08.30: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamp, kvinner: Australia – Russland (ROC). Menn: Italia – Polen fra 09.00. (Eurosport 1)

09.00: Sommer-OL, tennis. Finale double menn. (Eurosport N)

09.15: Sommer-OL, håndball menn. Fjerde runde, gruppe B: Sverige – Egypt fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Sverige, under ledelse av norske Glenn Solberg, har vunnet sine tre første kamper og topper gruppe B sammen med Danmark. (TV Norge)

10.00: Sommer-OL, fotball kvinner. Kvartfinale: Canada – Brasil fra Miyagi Stadion. (Eurosport 1)

11.30: Motorsport, formel 1. Første trening foran Ungarns Grand Prix søndag. Kvalifisering F3 fra 13.50, andre trening F1 fra 15.00, kvalifisering W-serien fra 16.30. (Vsport 1)

12.00: Sommer-OL, friidrett. Forsøksheat 5000 m kvinner 12.00 (Karoline Bjerkeli Grøvdal), kvalifisering tresteg kvinner 12.05, kvalifisering kule kvinner 12.25, første runde 4 x 400 m blandet stafett 13.00. Finale 10.000 m menn 13.30. (TV Norge)

12.30: Sommer-OL, håndball menn. Fjerde runde, gruppe B: Portugal – Danmark. (Eurosport 1)

12.30: Sommer-OL, svømming. Innledende heat 50 m fri menn og 50 m fri kvinner, 1500 m fri menn (Henrik Christiansen), 4 x 100 m medley kvinner og 4 x 100 m medley menn. (Eurosport N)

14.30: Sommer-OL, håndball menn. Fjerde runde, gruppe A: Tyskland – Norge fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Norge slet med angrepsspillet mot Argentina onsdag, en kamp Sander Sagosen karakteriserte som «mye tjo og hei og kokoshåndball». Men Norge samlet seg, vant nøkkelkampen og tok et langt steg mot kvartfinale. Dagens oppgjør er også avgjørende. Nå starter kampen for å unngå fjerdeplassen og risikere å møte verdensmester Danmark i kvartfinalen. Tyskland har den nå, to poeng bak Norge. (TV Norge)

15.00: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamper. (Eurosport N)

15.00: Golf, World Invitational (1,175 mill. dollar), LPGA-turnering og europatour for kvinner. Andre spilledag i Ballymena, Nord-Irland. (Vsport Golf)

18.45: Motorsport, speedway. Første race i Polen Grand Prix. (Vsport 3)

00.30: Sommer-OL, triatlon. Blandet stafett. (Eurosport N)

00.30: Sommer-OL, golf. Tredje spilledag fra Kasumigaseki Country Club. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen. (Eurosport 1)

02.00: Sommer-OL, friidrett. Forsøksheat 400 m hekk kvinner 02.00 (Amalie Iuel og Line Kloster), kvalifisering diskos kvinner, gruppe A 02.30, gruppe B 03.55, kvalifisering stav menn 02.40 (Sondre Guttormsen), 1. runde 800 m menn 02.40, 1. runde 100 m hekk kvinner 03.45, innledende runde 100 m menn 04.35. (TV Norge)

03.30: Sommer-OL, svømming. Finaler 100 m butterfly menn 03.30, 200 m rygg kvinner 03.37, 800 m fri kvinner 03.46, 4 x 100 m medley blandet lag 04.43. (Eurosport N)