Torsdagens TV-sport, time for time

05.00: Sommer-OL, seiling. Laser menn 05.05 (Hermann Tomasgaard, 7. og 8. seilas), 470 kvinner 05.05 (3. og 4. seilas), Nacra 17 05.05 (Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen, 4., 5. og 6. seilas), Laser Radial kvinner 05.15 (Line Flem Høst, 7. og 8. seilas). (Eurosport 1)

06.00: Sommer-OL, golf. Slutten av første spilledag fra Kasumigaseki Country Club. Viktor Hovland startet sin runde klokka 03.14 mens Kristian Krogh Johannessen slo ut allerede klokka 02.14. (Eurosport N)

08.00: Sommer-OL, tennis. Semifinale kvinner. (Eurosport 1)

08.30: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamper, menn og kvinner. (Eurosport N)

09.15: Sommer-OL, håndball kvinner. Tredje runde, gruppe A: Montenegro – Norge fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Norge står med full pott etter to kamper, men landslagssjef Thorir Hergeirsson var ikke nådig underveis til nimålsseieren over Angola tirsdag. Han mente de norske jentene bare var halvt påskrudd. Det nytter neppe mot et presset Montenegro i dag, de tapte med tre mål for Japan sist. Men så sent som i mars slo de Norge 28–23 og vant OL-kvalifiseringen. – Vi har en høne å plukke med dem, sier Hergeirsson. (TV Norge)

10.00: Sommer-OL, tennis. Kvartfinale mixed double. (Eurosport 1)

11.00: Sommer-OL, boksing. Åttedelsfinaler menn super tungvekt (+91 kg). (Eurosport N)

12.00: Sommer-OL, svømming. Innledende heat 800 m fri kvinner 12.02, 100 m butterfly menn 12.50 (Tomoe Zenimoto Hvas), 200 m rygg kvinner 13.08 (Ingeborg Vassbakk Løyning) og 4 x 100 m medley menn 13.28. (TV Norge)

12.50: Sommer-OL, turn. Finale individuell mangekamp kvinner. (Eurosport N)

14.00: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamper, kvinner. (Eurosport 1)

14.30: Sommer-OL, håndball kvinner. Tredje runde, gruppe B: Sverige – Frankrike fra fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Svenskene er eneste nasjon i gruppa med to seire og topper tabellen. Frankrike er litt presset etter tap for Spania sist, et spansk lag som Sverige slo med sju mål i åpningskampen. (TV Norge)

18.10: Baseball, USAs Major League: New York Mets – Atlanta Braves fra Citi Field. (Vsport +)

21.30: Baseball, USAs Major League: San Francisco Giants – Los Angeles Dodgers fra Oracle Park. (Vsport +)

00.30: Sommer-OL, golf. Andre spilledag fra Kasumigaseki Country Club. Viktor Hovland starter sin runde klokka 01.14 og som første dag spiller han sammen med Cameron Smith fra Australia og sørafrikaneren Garrick Higgo. Kristian Krogh Johannessen slår ut klokka 04.09 i en trio med Adrian Meronk fra Polen og Gunn Charoenkul fra Thailand. (Eurosport N)

01.45: Sommer-OL, roing. Plasseringsheat med påfølgende finaler i singlesculler kvinner 02.33 og menn 02.45 (evt. med Kjetil Borch), åtter kvinner 03.05 og menn 03.25. (Eurosport N)

02.00: Sommer-OL, friidrett. Kvalifiseringer og forsøksheat med blant annet 3000 m hinder menn 02.00, høyde menn 02.15, diskos menn (Ola Stunes Isene) gruppe A 02.45, gruppe B 04.20, 800 m kvinner 02.55 (Hedda Hynne), 400 m hekk menn 03.55 (Karsten Warholm), 100 m kvinner 04.40. (TV Norge)

03.40: Sommer-OL, svømming. Finaler 200 m bryst kvinner, 200 m rygg menn, 200 m medley menn og 100 m fri kvinner. (Eurosport N)