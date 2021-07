Ruud reiste seg og sikret kvartfinalemøte med Ymer

Dermed er Ruud (22) klar for kvartfinale i turneringen, der han møter den jevnaldrende svensken Mikael Ymer torsdag.

Vilella ligger på 167.-plass på verdensrankingen og kom inn i Kitzbühel-turneringen som «lucky loser» i kvalifiseringen, men han yppet seg tidlig mot formsterke Ruud.

På stillingen 2-1 brøt han Ruuds serve i fjerde game, og senere økte han til 4-1-ledelse. Da så nordmannen litt undrende ut, mens Vilella virket nervøs selv om han var foran med tre poeng.

Han hadde også grunn til å kjenne på nervene, for Ruud slo kraftig tilbake i de neste gamene og kvitterte til 4-4 etter et servebrudd.

Senere brøt nordmannen til 6-5 i en periode der Vilella gjorde flere feil enn tidligere i settet. Dermed kunne Ruud selv serve inn settet med 7-5.

Det var tydelig at Ruud ikke hadde sin aller beste dag på jobb, og han servet ikke like godt som han gjorde da han vant turneringen i Gstaad sist uke. Likevel er han på stø kurs mot et hattrick på ATP-touren etter også ha gått til topp i Båstad.

I annet sett vant spillerne på egen serve fram til Vilella brøt Ruud i det avgjørende tolvte gamet og overraskende vant settet 7-5.

En tent Ruud brøt spanjolen på direkten i tredje sett, og han hadde full kontroll i egen serve. Dermed sikret han en knepen seier med 7-5, 5-7, 6-4.

Kampen mellom Ruud og Vilella kom først i gang nærmere klokken 21 onsdag kveld på grunn av et kraftig regnvær. Det ga over to timers utsettelse. Ruud spiller sistekampen på hovedbanen i Kitzbühel også torsdag.

Nordmannen er 1.-seedet i turneringen og favoritt til å vinne. Et potensielt møte med 3.-seedede Filip Krajinovic fra Serbia kan vente i semifinalen.

