Onsdagens TV-sport, time for time

06.00: Sommer-OL, tennis. Tredje runde menn, kvartfinaler kvinner, semifinaler double menn, kvartfinaler double kvinner og første runde mixed double. (Eurosport 1)

07.00: Sommer-OL, sykling landevei. Individuelt temporitt menn med Tobias Foss. Den 24-årige gudbrandsdølen viste prov på kjørestyrke da han tidligere i år tok en imponerende 9.-plass sammenlagt i Giro d’Italia for profflaget sitt, Jumbo-Visma. Han har gjort stadig sterkere innsatser på temposykkelen og tok gull både i tempo og fellesstart under NM i Kristiansand i juni. Han har et uttalt mål om å bli blant de fem beste i dagens OL-øvelse. Foss legger i vei klokka 08.52 i dag. (Eurosport N)

09.15: Sommer-OL, håndball menn. Tredje runde, gruppe A: Norge – Argentina fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Etter det sure ettmålstapet for Spania mandag er dette ett av lagene Sander Sagosen og Norge bør slå for å være sikret kvartfinaleplass. Argentina har tapt med seks og åtte mål for henholdsvis Frankrike og Tyskland hittil og er gruppejumbo sammen med Brasil før tredje runde. (TV Norge)

10.00: Sommer-OL, tennis. Tredje runde menn, kvartfinaler kvinner, semifinaler double menn, kvartfinaler double kvinner og første runde mixed double. (Eurosport 1)

10.30: Sommer-OL, dressurridning. Individuell konkurranse, Grand Prix fristil. (Eurosport N)

12.00: Sommer-OL, svømming. Innledende heat 100 m fri kvinner 12.02, 200 m rygg menn 12.25, 200 m bryst kvinner 12.52, 200 m medley menn 13.15 med Tomoe Zenimoto Hvas og 4 x 200 m fri kvinner 13.34. (TV Norge)

12.15: Sommer-OL, turn. Finale mangekamp for menn. (Eurosport N)

13.00: Sommer-OL, fotball menn. Tredje runde, gruppe C: Spania – Argentina fra Saitama Stadion. To store fotballnasjoner, men kanskje ikke i OL? Begge har scoret ett mål hittil, Spania topper gruppa – ett poeng foran Australia og Argentina. (Eurosport 1)

14.30: Sommer-OL, fotball menn. Tredje runde, gruppe A: Frankrike – Japan fra Yokohama Stadion. Vertsnasjonen topper gruppa med to seire, Frankrike må vinne for å ha et håp om kvartfinale. (TV Norge, Eurosport N)

15.00: Sommer-OL, sandvolleyball menn. Tredje runde, gruppe A: Norge – Russland (ROC) fra Shiokaze Park. Det norske paret Anders Mol og Christian Sørum har jobbet hardt for to seire til nå (Australia og Spania) og er fortsatt hete medaljekandidater. I dag avsluttes det innledende spillet med gruppefinale mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov, som også har vunnet sine to første kamper. (TV Norge)

18.45: Fotball, Eliteserien menn, utsatt fra 2. runde: Fotball direkte, studiosending med innslag fra kampene Haugesund – Strømsgodset, Lillestrøm – Sarpsborg, Mjøndalen – Stabæk og Odd – Sandefjord. Kampstart kl. 19.00. Enkeltkamper sendes også på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

19.10: Baseball, USAs Major League: Cleveland Indians – St. Louis Cardinals fra Progressive Field. (Vsport +)

21.00: Fotball, privatkamp menn: Manchester United – Brentford fra Old Trafford. Norges landslagsstopper Kristoffer Ajer (23) får ventelig sin debut for nyopprykkede Brentford her, ei uke etter overgangen fra Celtic. (TV 2 Sport Premium)

00.30: Sommer-OL, golf menn. Første spilledag fra Kasumigaseki Country Club. Vår offensive verdensstjerne Viktor Hovland (23) OL-debuterer som en av favorittene og får følge av Kristian Krogh Johannessen (26). Hovland starter sin runde sammen med Cameron Smith fra Australia og Garrick Higgo fra Sør-Afrika klokka 03.14. Johannessen slår ut klokka 02.14 i en trio med Adrian Meronk fra Polen og Gunn Charoenkul fra Thailand. (TV Norge, Eurosport N)

01.30: Sommer-OL, roing. B-finaler toer menn 01.30 og kvinner 01.40, lettvekt dobbeltsculler menn 01.50 (evt. Are Strandli/Kristoffer Brun) og kvinner 03.00. Semifinaler singlesculler kvinner 03.30 og 03.50, singlesculler menn 04.00 (Kjetil Borch) og 04.10. C-finaler lettvekt dobbeltsculler menn 04.20 og kvinner 04.30. Semifinaler singlesculler menn 04.40 og 04.50, singlesculler kvinner 05.00 og 05.10. (TV Norge)

02.00: Sommer-OL, sandvolleyball. Innledende kamper kvinner. (Eurosport 1)

03.30: Sommer-OL, svømming. Finaler 800 m fri menn 03.30 (Henrik Christiansen misset finalen med 64 hundredeler), 200 m bryst menn 03.44, 200 m butterfly kvinner 04.28, 100 m fri menn 04.37, 4 x 200 m fri kvinner 05.31. Semifinaler 100 m fri kvinner 03.53, 200 m rygg menn 04.04, 200 m bryst kvinner 04.54, 200 m medley menn 05.08 (Tomoe Zenimoto Hvas?). (TV Norge)

04.00: Sommer-OL, tennis. Kvartfinaler menn og mixed double, semifinaler kvinner og double kvinner. (Eurosport 1)