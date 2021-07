Warholm: – Må stelle godt med konkurrentene

Først og fremst er det duellen mellom amerikaneren Rai Benjamin og Karsten Warholm som tirrer. De møter hverandre for første gang denne sesongen i OL.

Warholm har vist seg fram med verdensrekord 46,70 på Bislett 1. juli. Benjamin løp på 46,83 i det amerikanske uttaksstevnet i Eugene i delstaten Oregon i juni. Det var fem hundredeler bak Kevin Youngs gamle verdensrekord på 46,78 satt helt tilbake i 1992.

I tillegg har du menn som Alison dos Santos fra Brasil og Abderrahman Samba fra Qatar som lurer i sivet.

Benjamin og Samba tok sølv og bronse bak Warholm i VM i Qatar i slutten av september 2019. Dos Santos har nærmet seg Warholm i de siste løpene.

– Denne duellen gjør denne øvelsen til en enda bedre øvelse. Man må også takke sine konkurrenter. Det er de som holder meg på tå hev. Man må stelle pent med dem. Det er de som får deg til å se bra ut, sier Warholm til NTB.

Avløpsvann

Øvelsens supertider og den sterke konkurransen har ført Karsten Warholm helt til toppen av verdensrankingen i friidrett. Bislett-sjef Steinar Hoen mener at han er blitt en av friidrettens mektigste og mest attraktive utøvere.

– Det er mange som er bra, og det er kjempebra for spenningen. Hvis du vet hva som skjer, er det ikke like moro å se på. Det var slik i gamle dager at om du sjekket vannforbruket i Oslo under 100-meteren i OL, så var det ingen som dro ned snora da løpet gikk. Det kan hende at det kan bli slik på 400 meter hekk i dette OL, sa trener Leif Olav Alnes til NTB etter Bislett Games.

Skjerper

Warholm tror at den knivskarpe konkurransen skjerper alle involverte.

– Den bidrar til at alle løper fortere. Det er slik at hvis han kan, kan også jeg. Men vi må ikke glemme at dette handler om kappløping. I den store sammenhengen er ikke dette veldig viktig. Vi har dedikert livene vår til dette. For oss er dette viktig, men vi vet at dette ikke er det viktigste i verden. Da trenger du heller ikke å være like redd for utfallet.

For Warholm starter OL med går første kvalifiseringsrunde natt til fredag norsk tid.

