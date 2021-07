Solskjærs United enige med Real Madrid om Raphaël Varane-overgang

United skriver på sine nettsider at spilleren må gjennom en medisinsk test, og at en kontrakt for Varane må på plass før signeringen er i boks.

Siden debuten for Real Madrid i 2011 har Varane rukket å spille 360 kamper for hovedstadslaget fra Spania. Med seg på veien har han vunnet tre ligatitler og fire Champions League-pokaler for klubblaget, i tillegg til VM-seieren med Frankrike i 2018.

Nå tyder alt på at franskmannen satser på å vinne titler med et hardtsatsende Manchester United, som tidligere i sommer sikret seg Jadon Sancho for nesten 900 millioner norske kroner.

Kontrakten til Varane med Real Madrid hadde sitt utløp neste sommer, men Manchester United må ut med i overkant av 450 millioner kroner for å hente Varane fra La Liga ifølge flere medier.

Real Madrid står dermed uten midtstopperduoen som herjet for dem det siste tiåret. Kontrakten til Sergio Ramos gikk ut i sommer og spanjolen signerte i juli for PSG.

