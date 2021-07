Ruuds Kitzbühel-plan: Må «glemme» de to siste titlene

Nordmannen er 1.-seedet til denne ukens turnering i østerrikske Kitzbühel og seiler opp som klar favoritt til å vinne igjen. For å skulle ha sjanse til et hattrick på ATP-touren må Ruud ta helt konkrete grep mentalt.

– Jeg er 1.-seedet, men det kommer mange gode motstandere på veien der også. Jeg drar dit og prøver å innstille meg på at dette (de to siste triumfene) ikke har skjedd, og at jeg skal være mer sulten og motivert enn noen gang, sa Ruud på pressekonferansen etter søndagens finaleseier i Gstaad.

Han varslet at han skulle feire tittelen i Sveits søndag kveld, men at det kjapt må nullstilles.

– Når alarmen ringer mandag morgen, er det en ny uke. Sånn er det med tenniskalenderen. Touren fortsetter, og selv om jeg har vunnet to turneringer på rad, kommer det en ny neste uke, sier Snarøya-gutten.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at han møter spanjolen Mario Vilella i 2. runde i Kitzbühel enten onsdag eller torsdag. Vilella er ranket som nummer 167 i verden og slo østerrikeren Lukas Neumayer i en intens tresetter i 1. runde.

Småvondter

Det går så det suser for Ruud om dagen, og i tillegg til ATP-poeng har han skaffet seg en veldig gode rytme og mye selvtillit. Hva skal så til for å kunne vinne igjen denne uken?

– Da må jeg fortsette å spille bra tennis og ha en god innstilling, og kroppen må holde seg smertefri. Det tærer selvsagt på kroppen å spille mange kamper flere uker på rad, og da kan det komme «småvondter» her og der. Enn så lenge går det greit. Jeg håper å kunne kjempe om tittelen igjen, sier Ruud til NTB.

Som grusspesialist kan det bli ekstra viktig å nå langt i Kitzbühel-turneringen.

– Det er den siste grusturneringen for året, og nå skal jeg ikke spille mer på grus før i februar. Så jeg skal forsøke å ta vare på den sjansen, sier han.

Drømmer om Torino

Den norske tennisyndlingen har all grunn til å holde trykket oppe også videre. Flere turneringer venter i august, og helt i slutten av måneden starter årets siste Grand Slam-turnering, US Open.

Dersom Ruud fortsetter å gjøre det bra utover sensommeren og høsten, ligger en pen gulrot og venter for ham på slutten av sesongen. ATP-tourfinalen spilles i Torino i Italia i november, og de åtte spillerne som har gjort det best i 2021, kommer med der.

– Det er helt klart innenfor rekkevidde, men jeg må ha en bra annen halvdel av sesongen. Jeg er nummer ni i det racet og fortsatt utenfor grensen, men jeg er nærmere nå enn jeg var for to uker siden.

– Det hadde vært et av mine største øyeblikk om jeg klarte å kvalifisere meg dit.

Trangt nåløye

Mannen å ta seg forbi for Ruuds del er polakken Hubert Hurkacz, som i sommer imponerte ved å ta seg til semifinale i selveste Wimbledon. Han har spilt OL i Tokyo og kan dermed ikke ta ATP-poeng denne uken.

Slik er ståa i konkurransen om å komme med i ATP-tourfinalen per nå (verdensranking i parentes):

1) Novak Djokovic (1), Serbia 7170 poeng, 2) Stefanos Tsitsipas (4), Hellas 4660, 3) Matteo Berrettini (8), Italia 3505, 4) Andrej Rublev (7), Russland 3250, 5) Alexander Zverev (5), Tyskland 3195, 6) Danijl Medvedev (2), Russland 3020, 7) Rafael Nadal (3), Spania 2940, 8) Hubert Hurkacz (12), Polen 2190, 9) Casper Ruud (14), Norge 2020, 10) Aslan Karatsev (24), Russland 1785.

