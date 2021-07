Krangel, drama og nytt norsk tap for Spania: 27-28-nederlag i siste sekund

Aleix Gomez scoret vinnermålet på straffekast i siste sekund. Han overlistet Torbjørn Bergerud, etter at Magnus Jøndal hadde utlignet på straffe 22 sekunder før full tid.

Norges landslagssjef Christian Berge var raskt borte hos dommerne etter kampslutt. Han mente at den siste straffen, som ble dømt mot Harald Reinkind, var tvilsom.

– Jeg synes vi spilte en god kamp, og vi tok et kjempesteg fra Brasil-kampen. Vi kom til vanvittig mange store sjanser, men klarte ikke å score på nok av dem. Torbjørn sto godt, og vi fikk med oss lite fra en god kamp, sa landslagssjef Christian Berge til Discovery.

– Vi spilte en av våre beste kamper mot Spania, og vi får ta med oss det som er positivt. Vi var tett på et av de beste lagene.

De norske gutta var skuffet etter nederlaget og satt nedslått på sidelinjen noen minutter.

Spurtet

Spania rykket fra 22-22 til 25-22 på bare ett minutt og 21 sekunder etter å ha utnyttet norske feil, men en norsk spurt reddet spenningen.

Før avkast hadde Spania slått Norge i 17 av de siste 18 kampene siden november 1997. Et av oppgjørene i den perioden endte uavgjort.

Norge dro til fra start og utnyttet at keeper Bergerud spilte utmerket. Han stoppet på 41 i redningsprosent før pause etter flere situasjoner der Spania kom mot ham upresset og misset.

Norge ledet både 3-0 og 5-1. Jøndal legger opp etter OL og var svært mye benket i Bundesliga sist sesong. Han scoret fire mål på fire skudd i 1.-omgangen, men fikk noe så sjeldent som to bom tidlig i 2.-omgangen.

Spania kjempet seg tilbake i kampen etter en tung innledning, men utnyttet ikke sjansen til å ta ledelsen den første halvtimen.

Norge tok med 14-13 inn til pausen.

Eldre

Det snudde til 19-17 for Spania. Hovedgrunnen var at deres keeper Rodrigo Rodal Corrales satte i gang et målvaktshow av den høyere skolen fra start i andreomgangen.

Spania har et aldrende lag, og dette er siste OL-sjanse for mange av gutta. Snittet på utespillerne var mandag oppsiktsvekkende 33,5 år. Eldstemann, stjernen Raul Entrerrios, fylte 40 i februar.

Det ble ampert ti minutter før slutt etter en hard kamp om ballen. Dommerne måtte gripe inn for å skille spillerne.

Norge åpnet OL med 27-24-seier over Brasil og fortsetter turneringen mot Argentina onsdag, Tyskland fredag og Frankrike søndag.

De fire beste fra puljen avanserer til kvartfinale. Norges gruppe er hakket hardere enn den andre der Danmark, Sverige, Egypt, Bahrain, Japan og Portugal møtes.

Danskene er tittelforsvarer.





(©NTB)