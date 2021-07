Fredagens TV-sport, time for time

11.00: Golf, Evian-mesterskapet for kvinner (4,5 mill. dollar), årets fjerde majorturnering. Andre spilledag fra Evian-les-Bains, Frankrike. Pajaree Anannarukarn fra Thailand er i delt ledelse med USAs Yealimi Nah etter første dag. Ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

12.30: Sommer-OL 2020 i Japan. Åpningsseremoni fra OL-stadion i Tokyo. (TV Norge)

15.30: Golf, Evian-mesterskapet for kvinner (4,5 mill. dollar), årets fjerde majorturnering. (Vsport Golf)

16.30: Golf, Cazoo Wales Open (1,25 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra The Celtic Manor Resort i Newport. Nacho Elvira fra Spania og svenske Vincent Norrman delte tetplassen etter første runde, sju under par. Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb er norsk deltager. Han fikk en tung start og endte fire over par på en delt 105.-plass etter gårsdagen. Reitan startet sin 2. runde tidlig i dag, klokka 09.48 norsk tid. (Vsport Golf)

20.00: Darts, World Darts Matchplay fra Winter Gardens i Blackpool, England. Kvartfinaler med Peter Wright fra Skottland mot Michael Smith, England og oppgjøret Michael van Gerwen (Nederland) mot Nathan Aspinall (England). (Vsport 1)

01.30 – 05.30: Sommer-OL i Japan, roing. Andre dag fra Sea Forest Park i Tokyo. Oppsamlingsheat singlesculler kvinner 01.30, singlesculler menn 02.00 (Kjetil Borch gikk videre i forsøket og ror kvartfinale natt til mandag), dobbeltsculler kvinner 02.30, dobbeltsculler menn 02.30, innledende heat toer kvinner 02.50, toer menn 03.30, lettvekt dobbeltsculler kvinner 03.50, lettvekt dobbeltsculler menn 04.20 (Kristoffer Brun og Are Strandli), firer kvinner 04.50 og firer menn 05.10. (Eurosport N)

02.00: Sommer-OL, håndball menn, gruppe A, første runde: Norge – Brasil fra Yoyogi National Gymnasium i Tokyo. Sander Sagosen og de norske håndballgutta åpner ballet i «dødens gruppe», der de øvrige nasjonene er Tyskland, Spania, Frankrike og Argentina. De fire beste går videre til sluttspill. (TV Norge)

02.00: Ishockey, NHL: Første dag av draften før sesongen 2021/2022, der klubbene sikrer seg nye spillere. (Vsport 1)

03.00: Sommer-OL, turn. Kvalifisering menn med Sofus Heggemsnes. (Eurosport 1)

04.00: Sommer-OL, skyting første dag. Finale, 10 m luftrifle kvinner med Jeanette Hegg Duestad og Jenny Østre Stene?. (TV Norge)

04.00: Sommer-OL, tennis. Første runde kvinner og menn. (Eurosport 1)

04.20: Sommer-OL, roing fra Sea Forest Park i Tokyo. Lettvekt dobbeltsculler menn med Kristoffer Brun og Are Strandli som ror sitt siste mesterskap sammen etter ti års tett samarbeid. Det har innbrakt blant annet OL-bronse, VM-gull og EM-sølv. Men nå har Are Strandli (32) bestemt seg for at karrieren er over etter Tokyo-OL. (TV Norge)