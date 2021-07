Tror ikke på OL-avlysning: – Da ror jeg hjem fra Japan

Flere av de norske roerne møtte pressen onsdag, få dager etter at de kom på plass i OL-byen. I den enorme asfaltjungelen er det lite som tyder på at et OL er på trappene med strenge restriksjoner for alle innbyggerne. Hele arrangementet vil også foregå uten tilskuere.

IOC-president Thomas Bach har også uttalt seg om lekene, kun dager før startskuddet går. Både han og lederen for organisasjonskomiteen, Toshiro Muto, har sagt at de ikke kan utelukke en avlysning.

Har ikke tro på det

Roerne, som bor på et hotell utenfor OL-landsbyen, er på helt andre tanker få dager før konkurransene starter enn å bry seg om det.

– Jeg tenker svært lite på det. Det er et solid smittevernregime her. At det er noen smittetilfeller, det skjer, men vi skal ha fokus på vårt eget smittevernregime og oss selv. Resten får vi ikke gjort noe med, sier gullhåpet i singlesculler Kjetil Borch til NTB.

– En avlysning har jeg ikke tro på. Japansk ære tillater ikke å avlyse et OL nå og sende 15.000 mennesker hjem i morgen. Da ror jeg hjem fra Japan, sier han lattermildt.

– En «Kjetil-uttalelse»

OL-veteran Olaf Tufte deltar i lekene for sjuende gang. Han mener uttalelsene om en eventuell avlysning må sies.

– Det kan jo skje ekstreme ting. Vi får ikke gjort en dritt med det. Det er så mange rykter og prating. Vi må konsentrere oss om det vi gjør.

Videre tror han lite på sin lagkamerat Borch om det usannsynlige skulle skje, at 31-åringen fra Horten tar årene fatt hjem fra Japan.

– Det er en Kjetil-uttalelse uten holdepunkt, for det kommer aldri til å skje. Sånn sett hadde det vært gøy om de hadde avlyst, fleiper han.

