Travtips V65 Klosterskogen og V86 Eskilstuna onsdag

Vi stoler på Helene

Klosterskogen er banen med 800 meters lengde, litt krappe svinger og et åpent innerspor på oppløpet. Vi har merket oss Spang Emblan (V65-2), en flink og fin kaldblodsvallak som virker overlegen i sitt montéløp – tross et tillegg på 60 meter. Svært dyktige Helene Kolle sitter i salen. En sunn banker tror vi.





V65 KLOSTERSKOGEN (innleveringsfrist kl. 18.45)

1. avd: NEW YANKEE (9) – FRESH PEPPER (1) – Babycat (5).

2. avd: SPANG EMBLAN (6). Reserve: Tenk nå Dina (5).

3. avd: I’M ALL IN (2) – DARLINA S.S. (3) – Odd Viking (4) – Dulaika Gilbak (8).

STRØKET i V65-3 (V5-1): Milles Star (6).

4. avd: FALCON (7) – GENTLE REEF (1) – BLUE GIFT (3) – CHAMPS ELYSEES (5).

STRØKET i V65-4 (V5-2): Stephen J.T. (2), Reborn (10).

5. avd: SALTE ODIN (6) – HARKAR (2) – Jelina (9) – Diana G.L. (12).

6. avd: EMOTION U.M. (1) – Strong Vacation (11).

STRØKET i V65-6 (V5-4/DD-2): Cashless (8).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 32 kroner.

Stort V65-forslag: 384 kroner.





Dagens Dobbel – KLOSTERSKOGEN

(innleveringsfrist kl. 20.15)

I DD-veddemålet mener vi tetløperen Emotion U.M er verdt å satse noen kroner på. Hoppa er som et lyn ut og tar mest sannsynlig føringen fra sitt førstespor for kusk Simen Bjørbæk Jessen. At distansen er kort er også en fordel for ekvipasjen.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Harkar (2) – Salte Odin (6).

DD-2: Emotion U.M. (1).

(to kombinasjoner à 100 kroner)





Superhoppe knekker gutta?

Eskilstuna i svenske Södermanland, øst for Stockholm og sør for innsjøen Mälaren, er åsted for kveldens pengestinne V86-stevne. Sundbyholm travbane kjører et av sesongens større stevner med hovedløpet Fireåringstesten (V86-7). Vi har blinket ut Fifty Cent Peace (V86-7) som sikkert kort i dagens hovedløp, selv om hun er eneste hoppe blant gutta. Amerikanerimporten til trener Robert Bergh har imponert oss denne sesongen, ikke minst da hun sikret seg Drottning Silvias Pokal og én million kroner på hjemmebanen Åby i mai. Siden har hun tatt ytterligere to seire, sist i Stosprintern på Halmstad (1.10,4) med nye 700.000 innkjørt. Vi trenger en banker til og den blir halvfrekk: Natorp Bo (V86-6) er en 4-årig hingst trent av Sybille Tinter på Romme som har vært ute i tøft selskap over tid nå. Derfor er ikke programraden noe vakkert skue. Men fra et flott annetspor skal Natorp Bo kunne en 1.11–1.12-tid over full distanse. Vi satser på at det rekker.





V86 ESKILSTUNA (innleveringsfrist kl. 19.20)

1. avd: HEAVY SOUND (6) – HACHIKO DE VELUWE (3) – Diamanten (8) – Fighter Smart (5).

2. avd: OVE PALEMA (4) – ILLUMINATI K.W. (1) – Florence Ima (5).

3. avd: TULLIBARDINE BOE (9) – JILLA MAY (1) – Luna Nera Doc (6) – Teton Sweet Lindy (10) – Bianca Sisa (12) – Chris Crystal (8) – Shutter Island (7).

4. avd: BLACK AND QUICK (4) – HILLTOP HAWK (7) – AGAIN KRONOS (12).

5. avd: RED HOT ROADSTER (8) – LEFTY GUN (4).

STRØKET i V86-5: Armstrong Louis (9).

6. avd: NATORP BO (2). Reserve: Tony Afrika (9).

7. avd: FIFTY CENT PEACE (6). Reserve: Boston Wise L. (3).

8. avd: JIMMY ARTHUR (9) – GRAND CANYON SISU (6) – CHESTNUT (4) – HAITKIN AM (10).

STRØKET i V86-8: El Maco Khalifa (12).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V86-forslag: 504 kroner.

Vurdert av Even Elvenes