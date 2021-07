Tøff motstand venter norske OL-gullhåp: Gir seg selv underdogs-stempel

Selv om den norske superduoen vant to finaler mot qatarske Younousse/Tijan i løpet av tre verdenstourturneringer i Mexico tidligere i år, tror de at det venter tøff konkurranse i Tokyo.

– De har virkelig våknet i år og blitt en av gullkandidatene de også, sier Christian Sørum til NTB.

Den qatarske duoen består av Cherif Younousse (26) og Ahmed Tijan (26). Younousse er opprinnelig fra Senegal, mens Tijan kommer fra Gambia. De to vant den siste av de tre verdenstourturneringene i Mexico, men den spilte ikke de norske verdensenerne.

– De har spilt sykt bra i det siste. De kom til tre finaler og vant én. Vi var helt ferdige etter to, mens de spilte tre på rad, sier Sørum.

Om favorittstempelet

Den norske duoen har vært verdensenere i rundt tre år til inngangen mot OL, men de vil ikke sette for stort press på seg selv.

– Vi ser ikke på oss selv som favoritter fordi vi er helt nye i dette, sier Mol om OL-deltakelsen.

OL i Tokyo er duoens første olympiske deltakelse, annet enn i prøve-OL i 2019 som oppkjøring til det som skulle være OL i 2020, men som kjent ble flyttet til 2021.

– Jeg skjønner at folk ser på oss som favoritter, siden vi har gjort det så bra i det siste. Vi har ikke tapt mange kamper det siste året, fortsetter høyreiste Mol.

Alt å vinne

Videre sier de at de synes selv at de har taklet å ha favorittstempelet bra, og at de er fornøyde med måten de har håndtert det på.

– Vi har taklet det bra. Hver gang vi går på banen så må vi levere. Forrige kamp eller forrige turnering gjelder ikke. Det er ny kamp, da må man nullstille for å gjøre sitt beste, sier Sørum.

De nevner videre at de tross alt ennå er unge i gamet.

– Man må ikke glemme at vi er 23 og 25 år gamle og kanskje ett av de yngste lagene i OL, legger Mol til.

– Vi kommer ned dit med favorittstempelet, men vi føler oss som underdogs fordi det er vårt første OL. Vi har alt å vinne, konkluderer duoen.

Duoen spiller sin første kamp 24. juli. Der møter de den australske duoen McHugh/Schumann.

