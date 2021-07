OL over før det startet for Gøran Johannessen

Tysklandsproffen skriver i en SMS til NRK at forfallet skyldes en lyskeskade.

«Jeg har hatt lyskeproblemer som gjør at jeg ikke kan hjelpe laget», skrev Johannesen.

Håndballforbundet har foreløpig ikke kommentert saken.

Tidligere skrev han i en SMS til VG at «det stemmer» at Flensburg-spilleren forlater den norske troppen. Nyheten kommer fire dager før Norge starter lekene i Tokyo mot Brasil.

Et norsk herrelag i håndball er kvalifisert for OL for første gang siden 1972.

Johannessen er en sentral spiller for Norge, og forfallet skaper utfordringer for landslagssjef Christian Berge.

