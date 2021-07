Warholms spisskompetanse – å være best når det gjelder

Verdensmester i London i 2017. Europamester i Berlin i 2018. Verdensmester i Qatar i 2019. Verdensener gjennom hele pandemiåret 2020. Verdensrekord på Bislett 1. juli i år.

Fredag 30. juli smeller det. Da er det kvalifisering på 400 meter hekk på OL-stadion i Tokyo.

– Dere kommer til å få se mye av det dere ser i dag. En utøver som er på tå hev, en som er klar til å gi alt. Jeg må prøve å være den beste utgaven av meg selv. Det er det eneste du kan be om. Du må være forberedt. Uansett gull eller ikke i OL, så fikk jeg i hvert fall en verdensrekord i dag, sa Warholm til NTB etter verdensrekordløpet på Bislett.

I OL blir det hardere konkurranse enn noen gang siden Karsten Warholm slo igjennom som senior. Det trigger ham.

– Jeg prøver å levere når det gjelder. Det er den typen utøver jeg forsøker å være. Du må velge den kampen, og det gir positiv energi.

Utradisjonell

Det er slett ikke alltid at det blir som du tror i idrett. Det normale er at det du som tror vil skje, det skjer ikke. Det er ikke bare å levere seirer på bestilling. Warholm har motbevist den tesen.

Det var mange som snakket om verdensrekord før stevnet på Bislett. Likevel er det ikke vanlig at det går troll i ord.

– Det som du forventer, skjer nesten aldri?

– Det er riktig, og det er veldig imponerende det Karsten gjør. Det viser enorm styrke, og det tror jeg handler om at man tar øynene fra ballen. Vi jobber veldig målrettet og snakker mye om akkurat det. Vi har ikke hatt fokus på verdensrekorden, men fokus på å løpe så fort at den kan ryke, sier trener Leif Olav Alnes til NTB.

Lyrisk

Warholm tok altså verdensrekorden etter lang periode med pandemi verden rundt. Selv ikke det kunne stoppe 25-åringen fra ytterligere utvikling.

– Vi har vært i stand til å utføre trening tilnærmet som normalt, og kanskje bedre enn normalt. Vi har stor respekt for dem som har stått i en vanskeligere prestasjon enn oss, og det er også grunnen til at vi har tatt pandemien på største alvor.

Ikke minst er treningen blitt tatt på alvor.

– Jeg tror at resultatene blir skapt på trening, og vi har hatt muligheter. Vi har hatt det lettere enn mange andre i pandemien. Vi har fått jobbet uforstyrret. Vi har hatt god trening, holdt kohorten og hatt få avbrudd. Men vi har vært smertelig klar over at verden har vært i en pandemi og har tatt det på største alvor, sier Alnes.

Allerede sist lørdag kom Warholm og Alnes til Japan. I lang tid har duoen visst akkurat hva de skal gjøre.

– Jeg tror at vi skal fortsette kursen vi har startet på. Det ser ut som om det foreløpig har gått bra. Framtida kjenner ingen. Jobben vår er å redusere tilfeldighetene til et minimum, og så må vi leve med utfallet. Vi må dra til OL og sørge for at Karsten er i sin beste utgave, sier den rutinerte treneren.

