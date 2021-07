Tokyo-sjef dagen før de første OL-konkurransene: – OL kan fortsatt bli avlyst

Kun få dager før OL-ilden i den japanske hovedstaden tennes kan mesterskapet bli avlyst. Dansk TV2 melder at lederen i organisasjonskomiteen, Toshiro Muto, ikke utelukker at lekene kan ryke.

Årsaken skal være den økende smitten lokalt i Tokyo.

De overraskende uttalelsene kommer i kjølvannet av at OL-boblen har begynt å slå sprekker. Det rapporteres om stadig flere smittede OL-utøvere, blant andre tre personer tilhørende det tsjekkiske sandvolleyball-laget.

To sørafrikanske fotballspillere leverte også positive koronaprøver. Fotballturneringen for kvinner starter allerede onsdag, sammen med softball-turneringen for kvinner og baseball-turneringen for menn.

[ Tomme tribuner gjør OL til et gigantisk milliardsluk ]