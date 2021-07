Superbowl-vinner Brady og Buccaneers besøkte Biden: – 40 prosent tror fortsatt ikke vi har vunnet

– Det var ikke mange som trodde vi kom til å vinne. Jeg tror faktisk at 40 prosent av folk fortsatt ikke tror at vi har vunnet, sa superstjernen Tom Brady.

– Det kan jeg forstå, spøkte Biden, med antydning til at deler av USAs befolkning og tidligere president Donald Trump hevder at Biden ikke er rettmessig vinner av presidentvalget i november.

Møtet mellom den regjerende NFL-mesteren og USAs president var det første siden 2017. For fire år siden var New England Patriots på besøk hos Trump. Det skjedde uten Brady til stede, til tross for at han var stjernespilleren til Patriots.

Brady var heller ikke med da Patriots vant i 2015 og besøkte daværende president Barack Obama. NFL-ikonet hadde ikke vært med og møtt en amerikansk president siden 2005. Den gang traff han George W. Bush.

Ingen spiller eller NFL-lag har vunnet flere Superbowl-trofeer enn Brady, som har seks NFL-titler med Patriots i tillegg til triumfen i februar med Buccaneers.

