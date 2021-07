Skarpnord trekker seg fra OL – prioriterer europatouren

Det opplyser Norges Golfforbund i en pressemelding.

– OL har alltid vært et mål for meg. Jeg var så privilegert å få representere Norge under OL i Rio i 2016, så det er etter grundige overveielser og med tungt hjerte jeg har meddelt golfforbundet og Olympiatoppen at jeg trekker meg fra lekene i Tokyo, sier Skarpnord.

Sarpsborg-jenta vil nå prioritere spill på europatouren. Etter flere uker med godt spill, med blant annet med en seier og en fjerdeplass, ligger hun på fjerdeplassen sammenlagt.

Skarpnord har sjansen til å vinne sammenlagt, men flere av turneringene på europatouren kolliderer med OL i Tokyo. Der skal kvinnene i aksjon 4. til 7. august.

Arbeidsplassen

– Det er Ladies European Tour som er arbeidsplassen min. Slik programmet er lagt opp og sesongen har vært så langt, er situasjonen at jeg må velge mellom OL-deltakelse og muligheten til å vinne LET. Det handler om økonomi til å fortsette satsingen etter en tung koronaperiode uten turneringer, muligheter for å kunne spille Solheim Cup, samt tilgang til LPGA i 2022, sier Skarpnord.

Norges Golfforbund (NGF) skulle veldig gjerne sett Skarpnord i Tokyo.

– Vi beklager avgjørelsen og skulle helst sett at Marianne representerte Norge i Tokyo. Når det er sagt, er det viktig også å ha forståelse for den spesielle situasjonen profesjonelle golfere står i. De er selv ansvarlig for å finansiere sin egen satsing, hovedsakelig gjennom innspilte pengepremier på de internasjonale tourene. I motsetning til herrene, er det langt fra så økonomisk gunstig å være kvinnelig golfer på europeisk toppnivå, sier president i NGF, Egil Hatling.

Hatling etterlyser bedre tilrettelegging fra de internasjonale tourene.

Vil ta opp situasjonen

– Når golf er på OL-programmet, er det viktig at de store tourene som PGA, LPGA, European Tour og LET i så stor grad som mulig freder OL-perioden slik at de beste utøverne kan stille uten å risikere å gå glipp av sammenlagtseire. Når LET legger store turneringer samtidig som OL, setter de utøvere i en veldig vanskelig situasjon. Det blir litt som om det skulle arrangeres verdenscup i langrenn med doble poeng samtidig som OL, fortsetter Hatling.

Golfforbundet vil ta opp situasjonen med både Det internasjonale golfforbundet og LET i tiden som kommer.

Norge deltar i OL med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen i herreklassen, mens Tonje Daffinrud deltar i kvinnenes turnering.

