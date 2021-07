Hege Riise før OL-premieren: – Blir en følelsesmessig berg-og-dalbane

Allerede 09.30 norsk tid onsdag morgen får Riises lag en tjuvstart på OL i Tokyo. Britenes premierekamp mot Chile spilles to dager før åpningsseremonien.

I et intervju med Sky Sports sier den tidligere norske midtbanespilleren at lekene kommer til å bli en emosjonell berg-og-dalbane. Hun understreker at måten spillerne håndterer følelsene på blir avgjørende.

– Følelsene av å være i et OL er ganske store, og kampene kommer tett i tett. Det er ikke tid til å bli for overveldet eller glad. Du må bare fortsette framover, sier Riise.

– Du må ha selvtillit og troen på at du er godt forberedt, men også vite at du ikke kommer til å være på topp i hver kamp. Du må kanskje vinne på en dag som ikke er bra, sier hun videre.

Hege Riise fikk i alt 188 landskamper for Norge. Hun gikk selv til topps i 2000-OL i Sydney.

Den tidligere suksesstreneren i LSK Kvinner sier Storbritannia er godt rustet til møtet med Chile.

– Vi har forberedt oss på samme måte som til kampene mot Japan og Canada. Chile er vanskelige å slå, og de spilte blant annet uavgjort mot Tyskland, så det blir ingen lett kamp, sier Riise før åpningskampen.

Hun er tydelig på at det er viktig å komme godt i gang i OL-turneringen.

– Vi ønsker en god start, så får vi se hvordan fortsettelsen blir.

(©NTB)