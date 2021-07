Landslagstrener Berge glad for å havne i dødens gruppe

De norske håndballgutta har fått en meget tøff gruppetrekning under sommerens olympiske leker i Tokyo. Det kan være en fordel for de norske guttene, sier Christian Berge på et digitalt mediemøte i forkant av årets mesterskap.

Norge er i gruppe med Brasil, Spania, Argentina, Frankrike og Tyskland under de olympiske lekene.

– Det er en tøff gruppe. Jeg ville heller vært i den gruppen vi er i, enn å være på den andre siden. Hvis vi kommer til kvartfinalen kan det bli lettere, om man kan si det.

Den norske håndballtreneren er klar på at ingen kamper blir enkle i OL.

– Vi kan slå alle, men vi kan også tape mot alle hvis vi ikke er skjerpa, fortsatte Berge.

Gode muligheter

Etter å ha tatt to VM-sølv (2017 og 2019) og en EM-bronse (2020) de siste årene, er det forventninger om at laget skal kjempe om gull i det kommende mesterskapet i Tokyo.

Det første hinderet blir å kjempe om avansement med storkanoner som Frankrike, Tyskland og gullfavoritt Spania. Berge tror likevel førsteplassen i gruppen er innen rekkevidde for de norske håndballheltene.

– Å kapre førsteplassen er mulig, det er ikke noe tvil om det, sier landslagstreneren til NTB.

Revansjelystne

Spesielt én kamp i gruppespillet trigger de norske spillerne litt ekstra. Allerede i gruppespillet får nemlig Norge mulighet til å revansjere det sure kvartfinaletapet i VM i Egypt for Spania tidligere i år.

– Vi er veldig giret på revansj mot Spania, for vi er ikke fornøyd med hvordan vi fremsto i den kampen. Vi gleder oss til å møte de, sier Christian O'Sullivan før gigantmøtet i gruppespillet.

Magnus Gullerud er, i likhet med landslagssjef Christian Berge, optimistisk med tanke på norsk medalje. Han trekker fram to av medaljørene fra Egypt som de største favorittene i Tokyo.

– Danmark og Spania er kanskje et hestehode foran de andre som favoritter, så er vi og de andre lagene rett bak dem som utfordrere, sier Gullerud til NTB.

Norge har en sjelden fullkommen- og skadefri tropp før OL i Tokyo. Tirsdag venter en tøff oppkjøringsmatch mot Sverige, før de norske håndballherrene kaster i gang mesterskapet lørdag 24. juli mot Brasil. Den kampen starter 02.00.

