Arsenal sikret seg belgisk stortalent

Det melder London-klubben på sine nettsider mandag.

Lokonga kommer til Arsenal fra Anderlecht, der han har gått gradene i ungdomsakademiet. Han signerte for den belgiske klubben som 15-åring i 2014.

Debuten for Anderlechts seniorlag fikk 21-åringen allerede i 2017, og de siste to sesongene har han vært en fast del av startoppstillingen.

Totalt står han med 78 kamper for klubben.

– Vi er kjempefornøyde med at Albert har signert for oss. I og med at det var stor interesse for ham, var det et viktig mål å hente ham. Albert er en spiller vi har fulgt i lengre tid, og han vil gi oss flere alternativer på midtbanen, sier Arsenals tekniske direktør Edu.

Lokonga er den andre 21-åringen Arsenal sikrer seg på kort tid. Nylig hentet klubben det portugisiske talentet Nuno Tavares (21) fra Benfica.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]