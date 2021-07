Søndagens TV-sport, time for time

07.45: Motorsport, V8 Supercars. Townsville supersprint, 19. race fra Queensland, Australia. (Vsport 1)

08.00: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu, fjerde og siste dag. Nordmennene Mads Østberg og Andreas Mikkelsen kniver i WRC2-klassen. Oliver Solberg måtte bryte fredag. (Eurosport N)

10.00: Golf, The British Open (11,5 mill. dollar) for menn. Fjerde og siste spilledag fra Royal St. George’s i Sandwich, Kent. Den 149. utgaven av The Open, som er årets fjerde majorturnering. Viktor Hovland er med i finalefeltet. (Vsport Golf)

11.35: Motorsport, formel 2. Tredje race i Storbritannias GP på Silverstone. (Vsport 1)

12.00: Motorsport, VM for sportsvogner, tredje runde. Sekstimersløpet fra Monza-banen i Italia. (Vsport 3)

12.03: Motorsport, motocross. Fjerde VM-runde MX2 fra Oss, Nederland. (Eurosport N)

13.00: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu, fjerde og siste dag. (Eurosport 1)

13.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open (grus, 1 mill. euro) for menn, finale. (Eurosport N)

14.00: Fotball, privatkamp menn: Derby County – Manchester United fra Pride Park. (TV 2 Sport Premium)

14.00: Darts, World Darts Matchplay, andre dag fra Blackpool, England. (Vsport +)

14.00: Fotball, dansk Superliga menn, 1. runde: FC Nordsjælland – Viborg FF fra Right to Dream Park i Farum. FCN og norske Andreas Schjelderup åpner hjemme mot nyopprykkede Viborg. (Vsport 2)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn OBOS-ligaen, 12. runde: Fredrikstad – Bryne fra Fredrikstad Stadion. (MAX)

16.00: Motorsport, formel 1. Storbritannias Grand Prix fra Silverstone. Klarer hjemmehåpet Lewis Hamilton å innfri? (Vsport 1)

16.00: Sykling, etapperittet Tour de France, 21. etappe (108,4 km – flat): Chatou – Paris (Champs-Élysées). En parademarsj for sammenlagtvinneren Tadej Pogacar, men en spurtseier opp Paris’ hovedgate henger høyt i sykkelsporten. (TV 2, Eurosport 1)

17.30: Fotball, Eliteserien menn, 13. runde: Studiosending med direkte innslag fra kampene Brann – Mjøndalen, Haugesund – Vålerenga, Kristiansund – Sandefjord, Lillestrøm – Molde, Tromsø – Rosenborg. Enkeltkampene sendes på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 13. runde: Tromsø – Rosenborg fra Alfheim. (TV Norge)

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 1. runde: AGF Aarhus – Brøndby fra Ceres Park. Tidlig toppkamp, der AGF tar imot de regjerende mesterne Brøndby som har nordmennene Sigurd Rosted og Tobias Børkeeiet i stallen. (Vsport 2)

19.05: Baseball, USAs Major League: Washington Nationals – San Diego Padres fra Nationals Park. (Vsport +)

20.00: Darts, World Darts Matchplay, andre dag. (Vsport 1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 13. runde: Strømsgodset – Stabæk fra Marienlyst Stadion i Drammen. Stabæk ligger utsatt til og kommer fra 1–4 i Bodø. Kan de få til noe mot hjemmesterke Godset? (Eurosport N)

20.30: Motorsport, Nascar cup series. Foxwood Resort Casino 301 fra New Hampshire Motor Speedway. (Vsport 3)

22.03: Golf, Barbasol Championship (3,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Fjerde og siste spilledag fra Nicholasville, Kentucky. (Eurosport N)

22.10: Baseball, USAs Major League: Arizona Diamondbacks – Chicago Cubs fra Chase Field i Phoenix. (Vsport +)