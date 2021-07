Haaland om Sancho-farvel: – Trist, vi forsto hverandre veldig bra

Sancho kan når som helst bli formelt klar for Manchester United. Klubbene opplyste for snart tre uker siden at de var enige om en overgangssum på drøyt 870 millioner kroner.

Dermed mister Haaland en viktig makker i Dortmund-angrepet. Forrige sesong bidro jærbuen og Sancho med til sammen 57 mål i ulike turneringer. I tillegg hadde Sancho hele 20 målgivende pasninger.

– Jeg og Jadon forsto hverandre veldig bra. Han er en klassespiller, så det er selvsagt trist at han drar. Men sånn er fotballen. Du vet aldri hva som skjer, sier Haaland i et intervju med YouTube-kanalen Stadium Astro.

Det er også mange spekulasjoner rundt Haalands framtid. Enn så lenge tyder det meste på at Dortmund ikke gjør et salg i sommer. Norges stjernespiss skal framover få på plass kjemien med andre tilretteleggere.

– Det er mange andre gode spillere jeg har en god tone med, og den kan bli enda bedre. Vi får se hvem jeg passer best sammen med, sier Haaland.

