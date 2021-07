Beachjentene demonstrerte mot truseregel i bronsetap

Også i år ble beachhåndballens regler for bekledning et stort tema. Kvinnene må bruke en tettsittende sports-BH og truser som ikke skal være bredere enn ti centimeter på sidene.

Her hjemme har reglementet i lang tid vært roten til frustrasjon og sinne i håndballmiljøet. Søndag valgte de norske spillerne å demonstrere ved å droppe trusene og heller bruke korte tights.

– De kom til oss før kamp og sa at de ville stille i shorts. Vi har støttet dem hele veien, og gitt dem frihet til å vurdere selv, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NRK.

Han er glad for at spillerne markerer motstand.

– Det er dette vi har jobbet for i årevis. Den regelen har vært helt håpløs i mange år.

Spania slo Norge i bronsekampen og vant med settsifrene 21-18, 23-22. Likevel betød 4.-plassen at de kvalifiserte seg til VM.

– Vi er selvfølgelig superfornøyde med at vi er kvalifisert for VM neste år. Det er veldig viktig for beachhåndballen i Norge at vi hvert år er med og kjemper i mesterskap, sier trener Eskil Berg Andreassen etter kampen.

– Når det gjelder bronsefinalen, så oppleves den litt som semifinalen. Vi hang godt med fra start i hver av periodene, men når vi hadde spilt i 7-8 minutter dro Spania i fra, og vi klarte ikke å henge med. Vi er skuffa nå, selvfølgelig, etter å ha tapt en kamp og tapt medaljer, men totalt sett skal vi være fornøyde med mesterskapet, sier han videre.

Tidligere søndag tapte det norske herrelaget for Portugal i kampen om 5.-plassen. Dermed glapp muligheten for å bli direktekvalifisert til neste års VM.

I et jevnspilt åpningssett sikret Portugal 19-18 i sluttsekundene. Deretter ble Norge utspilt og tapte 14-24 i sett nummer to.

Chris Inglingstad ble norsk toppscorer med tolv poeng.

