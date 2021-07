Ujevn Hovland ute av tetkampen i British Open

Totalt hadde den norske golfproffen fem birdier, men to bogeyer og en dobbeltbogey ødela helhetsinntrykket. Etter tre runder er han to under par og har hele ti slag opp ledende Louis Oosthuizen fra Sør-Afrika.

Amerikanerne Collin Morikawa (-11) og Jordan Spieth (-9) følger nærmest.

– Det var klart den beste dagen hittil denne uken, rent spillmessig synes jeg. En treputt på hull seks og en kjedelig dobbeltbogey på hull 15 ødelegger en ordentlig bra score, men jeg føler at jeg var litt mer på hugget i dag, sa Hovland til Discovery.

Hovland åpnet sterkt på dag tre med birdie på det andre hullet, men to bogeyer på hull fem og seks gjorde at han falt nedover på resultatlistene. Han så ut til reparere en svak runde med birdie på det 9, 12. og 14. hullet. De tok ham blant de 25 beste, men på det 15. hullet fikk han store problemer og endte opp med en ødeleggende dobbeltbogey.

Han avsluttet dagen med birdie på det siste hullet. 23-åringen ligger på en delt 33.-plassen foran søndagens avsluttende runde.

Det er første gang Hovland spiller i British Open, som er årets fjerde majorturnering. Det er også første gang at han som profesjonell spiller på en såkalt linksbane.

– Jeg synes det er dritkult. Det at alle starter på hull én, og at det er såpass sene starttidspunkter med mye publikum, er ordentlig kult. Den banen her er dritbra. Jeg koser meg, sier den norske golfstjernen.

