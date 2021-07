Fredagens TV-sport, time for time

07.30: Golf, The British Open (11,5 mill. dollar) for menn. Andre spilledag fra banen Royal St. George’s i Sandwich, Kent. Verdens beste golfspillere gjør opp i den 149. utgaven av den tradisjonsrike turneringen, som også er årets fjerde majorturnering. Vår golfener Viktor Hovland fortsetter kampen for å vinne sin første majortittel. Han fikk en fin start i går, leverte en runde med fire birdier og to bogeys. Med en første runde to under banens par er han definitivt ikke hektet av i tetkampen, det er fire slag opp til Louis Oosthuizen som leder alene. Hovland starter sin andre runde klokka 13.42 norsk tid i dag og spiller – som i går – sammen med belgieren Thomas Detry og Ryan Palmer fra USA. (Vsport Golf)

11.00: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu. Nordmennene Mads Østberg og Andreas Mikkelsen kjører i WRC2-klassen. Det gjør også Oliver Solberg, som konkurrerer under svensk flagg. (Eurosport N)

12.00: Sykling, etapperittet Tour de France på UCIs verdenstour (21 av 33), 19. etappe (207 km – flat): Mourenx – Libourne. Etter to beinharde etapper i Pyreneene er det klart for spurterne igjen. Er det i dag den britiske veteranen Mark Cavendish skal skrive et nytt kapittel i sykkelhistorien? 36-åringen fra Isle of Man har allerede vunnet fire etapper i årets Tour de France og tangert den belgiske legenden Eddy Merckx med sine totalt 34 etappeseire i Touren. Dagens og søndagens siste etappe til Paris er gjenstående muligheter til å stå på toppen alene. Kampen om sammenlagtseieren i årets ritt ble så å si avgjort i går da suverene Tadej Pogacar kom først til topps for andre dag på rad. Sloveneren har nesten seks minutter til gode på danske Jonas Vingegaard før de tre siste etappene. (TV 2, Eurosport 1)

12.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open (grus, 1 mill. euro) for menn, kvartfinaler. Nikoloz Basilashvili fra Georgia åpner ballet i dag mot serberen Laslo Djere. Andre kvartfinale går tidligst kl. 14.00 og spilles mellom Stefanos Tsitsipas (Hellas) og Filip Krajnovic (Serbia). (Eurosport N)

15.30: Motorsport, formel 1. Første trening før søndagens Storbritannias Grand Prix på Silverstone. Kvailifisering W-serien fra 17.00, kvalifisering formel 2 fra 18.00. (Vsport 1)

16.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open for menn, kvartfinaler. Tredje kvartfinale spilles mellom Dusan Lajovic fra Serbia og spanjolen Pablo Carrena Busta. Den fjerde starter tidligst kl. 18.00. Der er det Benoit Paire (Frankrike) og Federico Delbonis (Argentina) som gjør opp. (Eurosport N)

17.35: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu. (Eurosport 1)

18.45: Motorsport, speedway, Praha Grand Prix. (Vsport 3)

19.00: Fotball dansk Superliga menn, 1. runde: FC Midtjylland – Odense BK (OB) fra MCH Arena i Herning. Den danske elitedivisjonen sparker allerede i gang en ny sesong og disse to klubbene tjuvstarter i kveld, mens resten av kampene går søndag og mandag. Midtjylland satt i førersetet størstedelen av forrige sesong, men gullet glapp til Brøndby i sluttspillet i mai. Revansjelysten er garantert stor, men Brøndby og FC København kommer nok også til å melde seg på i gullkampen. Den tidligere rosenborgeren Jørgen Skjelvik (30) er i spillerstallen til Odense. (Vsport 2)

19.00: Motorsport, formel 1. Andre trening før søndagens Storbritannias Grand Prix på Silverstone. (Vsport 1)

21.00: Golf, Dow Great Lakes Bay Invitational (2,3 mill. dollar) på LPGA-touren, parturnering for kvinner. Tredje spilledag fra Midland Country Club i Michigan. (Vsport Golf)

23.00: Golf, Barbasol Championship (3,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Nicholasville, Kentucky. Klarer Kristoffer Ventura cuten i kveld? Etter en åpningsrunde to over par og delt 121.-plass i går må han gå en kanonrunde i dag for å fikse det. Han slår ut på andre runde klokka 20.24 norsk tid. (Eurosport N)