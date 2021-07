Torsdagens TV-sport, time for time

07.30: Golf, The British Open (11,5 mill. dollar) for menn. Første spilledag fra banen Royal St. George’s i Sandwich, som ligger i grevskapet Kent i England. Verdens beste golfspillere skal gjøre opp i den 149. utgaven av denne tradisjonsrike turneringen, som også er årets fjerde major. Blant dem er vår norske stjerne Viktor Hovland. Han har tatt det med ro, trent og ladet opp hjemme i Norge siden han vant storturneringen International Open i München 27. juni. Det var første gang en nordmann vant på Europatouren. I dag fortsetter 23-åringen jakten på sin første majortittel. Han startet sin runde klokka 08.41 i dag norsk tid og spiller sammen med to sterke navn: Ryan Palmer fra USA og belgieren Thomas Detry. (Vsport Golf)

12.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open (grus, 1 mill. euro) for menn, 6. dag. Dagens første oppgjør er andrerundekampen mellom Dusan Lajovic fra Serbia og slovaken Alex Molcan. (Eurosport N)

13.30: Sykling, etapperittet Tour de France på UCIs verdenstour (21 av 33), 18. etappe (129,7 km – fjell): Pau – Luz Ardiden. Rittets siste fjelletappe i Pyreneene og siste mulighet til å angripe Tadej Pogacar i den gule ledertrøya før målgang i Paris på søndag. Men den 22-årige sloveneren avgjorde etter alt å dømme kampen om sammenlagtseieren med sin knallsterke seier på gårsdagens fjelletappe. Han leder fortsatt med over fem minutter. Dagens etappe inneholder fire kategoriserte stigninger, blant dem sagnomsuste Col du Tourmalet 2.100 meter over havet. Dit går det stort sett oppover i tre mil, de siste 17 kilometerne er knallharde med 1.250 høydemeters stigning. Deretter bærer det utfor, før etappen avsluttes med halvannen mil opp til målgang (ca 1.000 høydemeter) i Luz Ardiden, som ligger 1.720 m.o.h. Denne etappen river feltet i stykker! (TV 2, Eurosport 1)

16.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open for menn, andre runde. Her møtes argentineren Federico Delbonis og Albert Ramos-Vinolas fra Spania. (Eurosport N)

19.30: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu. Første etappe er dagens eneste og en såkalt power stage på 1,6 km. De øvrige 23 fartsetappene går fredag, lørdag og søndag. Hjemmehelten Ott Tänak i Hyundai skal utfordre den suverene sammenlagtlederen Sébastien Ogier (Toyota), som har vunnet fire VM-løp hittil i sesongen. Tänak har én seier, men har langt opp til Ogier fra sin fjerdeplass; hele 64 poeng. Mads Østberg (Citroën) har kjørt bare tre løp hittil, men er beste norske på 11.-plass i VM-sammendraget. Han og Andreas Mikkelsen (Skoda) kjører i WRC2-klassen i Estland. Det gjør også Oliver Solberg (Hyundai), som konkurrerer under svensk flagg. (Eurosport 1)

21.00: Golf, Dow Great Lakes Bay Invitational (2,3 mill. dollar) på LPGA-touren, parturnering for kvinner. Andre spilledag fra Midland Country Club i Michigan. (Vsport Golf)

23.00: Golf, Barbasol Championship (3,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Nicholasville, Kentucky. Kristoffer Ventura gjør et nytt forsøk på å få spille hele helgen på PGA-touren. Det har han klart 9 av 25 ganger denne sesongen, men han har også to topp-10-plasseringer og er god på sitt beste. I dag startet Ventura sin runde allerede klokka 15.24 norsk tid. (Eurosport N)