Dansk landslagstrener i håndball: – Fatter ikke at OL skal gjennomføres

Danskenes håndballmenn bor i luksuriøse omgivelser med både basseng og sandstrand på stillehavsøya Okinawa, men det blir ikke mye tid til fornøyelse.

Restriksjonene er knallharde, og spillerne kan ikke forlate sine hotellrom, sier Jakobsen til Ekstra Bladet.

Det var ikke en «fengselstilværelse» han hadde sett for seg.

– Jeg føler meg tvunget til å si at med de restriksjonene som er, så fatter jeg ikke at de skal gjennomføre OL. Jeg forstår det ikke. Det virker som om OL skal arrangeres av hensyn til alle mulige andre enn utøverne, sier Jakobsen.

Det danske håndballforbundet (DHF) har forhandlet seg fra til en time bassengtid om dagen, men mer frisk luft enn det blir det ikke.

– Vi hadde fått forsikringer om at det skulle være bedre enn dette.

Treneren mener at laget like gjerne kunne ha forberedt seg i Tokyo. Restriksjonene er like strenge der, og samtlige utøvere må finne seg i å være GPS-overvåket.

Danmarks herrelag i OL OL-åpner med kamp mot Japan 24. juli. Danmark er regjerende olympiske mestere og finalen i årets OL spilles 7. august.