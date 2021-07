Onsdagens TV-sport, time for time

11.30: Sykling, etapperittet Tour de France på UCIs verdenstour (21 av 33): 17. etappe (178,4 km – fjell): Muret – Saint-Lary-Soulan. Klart for den nest siste fjelletappen i dette rittets 108. utgave. Etappen starter i lavlandet, men på den siste tredjedelen må rytterne angripe Pyreneene med tre kategoriserte stigninger. Målgang er ved Col du Portet på over 2.200 meters høyde. Dit opp må feltet gjennom en brutal klatring på 16 kilometer som stiger nesten 9 prosent, eller 1.400 høydemeter. Skal spesialklatrerne angripe den gule ledertrøya en siste gang, så begynner de i dag. Den har sloveneren Tadej Pogacar (UAE) fortsatt et solid grep om, med over fem minutters ledelse sammenlagt. Østerrikeren Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) vant gårsdagens kuperte etappe. (TV 2, Eurosport 1)

12.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open (grus, 1 mill. euro) for menn, 5. dag, andre runde. Dagens første oppgjør på center courten går mellom den tyske wild card-spilleren Philipp Kohlschreiber og den sjetteseedede serberen Filip Krajinovic. (Eurosport N)

16.30: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open. Her slår førsteseedede Stefanos Tsitsipas fra Hellas seg inn i turneringen. Motstander er tyske Dominik Koepfer. (Eurosport N)

19.45: Fotball, Toppserien kvinner, 9. runde: LSK Kvinner – Vålerenga fra LSK-hallen. Bare tre dager etter guttas klassiske hatoppgjør i Eliteserien skal klubbenes jenter gjennom sin variant. Den betyr ikke nevneverdig mindre: Bare målforskjellen skiller der Vålerenga holder tredjeplassen og LSK fjerdeplassen på tabellen. Fjorårets seriemester Vålerenga og Elise Thorsnes tapte stygt 0–3 for Sandviken i Bergen sist. Det var det andre tapet på rad og VIF må vinne for å henge med i toppen. LSK slo Kolbotn borte i forrige runde. (NRK 2)

21.00: Golf, Dow Great Lakes Bay Invitational (2,3 mill. dollar) på LPGA-touren, parturnering for kvinner. Første spilledag fra Midland Country Club i Michigan. Forrige utgave av turneringen i 2019 ble vunnet av Jasmine Suwannapura fra Thailand og Cydney Clanton fra USA. (Vsport Golf)