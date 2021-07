Tirsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open (grus, 1 mill. euro) for menn, 4. dag. Greske Stefanos Tsitsipas er førsteseedet i turneringen, mens vår egen Casper Ruud har valgt ATP 250-turneringen i svenske Båstad denne uka. (Eurosport N)

13.00: Sykling, etapperittet Tour de France, 16. etappe (169 km – kupert): Pas de la Case – Saint-Gaudens. Fire kategoriserte klatringer på dagens etappe, der sloveneren Tadej Pogacar (22) skal fortsette å forsvare ledertrøya etter gårsdagens hviledag. Rigoberto Uran fra Colombia ligger nærmest, men er over fem minutter bak. (TV 2, Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open. (Eurosport N)

19.00: Tennis, ATP 500-turneringen Hamburg European Open. (Eurosport N)

20.00: Friidrett, Diamond League-stevne fra Gateshead, England. Ingen norske utøvere er påmeldt til kveldens stevne. Høydepunktet kan bli den avsluttende 3000 meteren for menn, der australieren Stewart McSweyn møter blant andre den sterke kenyaneren Jacob Krop og Mohamed Katir fra Spania. Katir er overraskelsesmannen fra stevnet i Monaco sist fredag, der han ble nummer to bak Kenyas Timothy Cheruiyot, perset med fem sekunder og satte spansk rekord på 1500 meter med 3.28,76. Dermed presset han seg også et halvt sekund foran vårt løperess Jakob Ingebrigtsen i mål. Katir vant også 5000 meter under sesongens første DL-stevne i Gateshead i slutten av mai. (NRK 2)

02.00: Baseball, All Star-kamp der utvalgte spillere fra de to avdelingene i USAs Major League – National League og American League – møtes til dyst på Coors Field i Denver, Colorado. (Vsport +)