Hovland slår ut med Palmer og Detry i British Open

Hovland starter sin innledende runde av British Open klokken 08.41 norsk tid.

Det er nordmannens første turnering på PGA-touren siden han måtte trekke seg halvveis i US Open i San Diego 19. juni. Årsaken var at han hadde fått en øyeskade som følge av at han fikk sand i øyet under oppvarmingen.

I slutten av juni vant 23-åringen riktig nok en europatourturnering i München, som første nordmann noensinne.

Siden har Hovland vært på ferie hjemme i Norge i oppladningen til den prestisjetunge British Open, der verdens aller beste golfspillere stiller til start.

Senere i sommer skal Hovland også delta i OL i Japan.

[ Hovland-rival trekker seg fra The Open ]