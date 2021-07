Hovland-rival trekker seg fra The Open

Matsuyama fikk påvist covid-19 under en PGA-turnering forrige uke, og blir ikke frisk til The Open, som starter førstkommende torsdag.

– Jeg føler meg fin, men jeg har ikke vært i stand til å trene som normalt i forberedelsene til The Open, sier Matsuyama i en pressemelding.

Matsuyama er rangert som nummer 18 i verden og hadde vært en stor konkurrent for Viktor Hovland i kampen om trofeet. Hovland er en av favorittene foran turneringen etter sin seier på europatouren for to uker siden.

